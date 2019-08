Im Schwäbisch-Hall-Vorstand zeichnen sich Veränderungen ab. Alexander Lichtenberg ist als Vorstand bei der Union Investment im Gespräch. Nachfolger könnte Mike Kammann werden.

Wie Schwäbisch Hall ist die Union Investment ein Finanzunternehmen des genossenschaftlichen Sektors. Der DZ Bank in Frankfurt gehören mehr als 90 Prozent der Bausparkasse Schwäbisch Hall und mehr als 70 Prozent der Fondsgesellschaft, die ihren Sitz ebenfalls in Frankfurt hat.

Vorsitzender des Aufsichtsrats sowohl bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall AG als auch bei der Union Asset Management Holding AG ist Cornelius Riese, der Vorstandschef der DZ Bank. Er dürfte in Personalplanungen auf Vorstandsebene bei zwei so großen Gesellschaften, die zu wesentlichen Teilen seiner DZ Bank gehören, frühzeitig eingebunden sein.

Vakanz seit Januar

Schon seit Jahresanfang gibt es bei der Union Investment eine Vakanz. Andreas Zubrod war dort Finanzvorstand. Ende 2018 wechselte der promovierte Jurist zur Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Die Stelle ist seitdem unbesetzt. Das Finanzressort haben die Vorstände Hans Joachim Reinke (Vorstandsvorsitzender), Alexander Schindler (institutionelle Kunden) und Jens Wilhelm (Portfoliomanagement und Immobilien) unter sich aufgeteilt.

Nach Informationen des Platow-Briefs, der sich als Informationsdienst für Wirtschaft, Kapitalmarkt und Politik versteht, wechsle Alexander Lichtenberg zum neuen Jahr zur Union Investment.

Photovoltaik-Projekt Maulach Das war’s mit dem Solarstrom Nach fünf Jahren ist das gescheiterte Projekt „Photovoltaik Maulach II“ endgültig abgeschlossen.

Die Bausparkasse bestätigt diese Information nicht. Pressesprecherin Regina Wagner spricht gegenüber der Redaktion von Spekulationen und Gerüchten, zu denen es derzeit nichts zu sagen gebe. Entscheidungen treffe allein der Aufsichtsrat. Dieser tage im Herbst. In einer internen Mitteilung wird immerhin bestätigt, dass es solche Überlegungen im Rahmen einer langfristigen Nachfolgeplanung gibt.

Alexander Lichtenberg arbeitet seit 2009 für Schwäbisch Hall, zunächst als Generalbevollmächtigter. Seit 2010 ist er Vorstandsmitglied.

Nachfolger aus eigenem Haus

In seine Fußstapfen könnte Mike Kammann treten. Der 45-Jährige steht seit 2013 in Diensten Schwäbisch Halls. Der Diplom-Kaufmann war zunächst Bereichsberater in der Unternehmensstrategie, er übernahm 2017 die Leitung der Bereiche Marketing und Unternehmensstrategie.

1247 Fonds im Angebot

Seit dem September des zurückliegenden Jahres ist Mike Kammann Generalbevollmächtigter der Bausparkasse Schwäbisch Hall AG. Zuständig in dieser Funktion ist er außer für Marketing und die Unternehmensstrategie auch für das Geschäftsfeld Baufinanzierung.

Union Investment managt ein Vermögen in Höhe von insgesamt 343 Milliarden Euro. Sie hat 1247 Fonds und andere Anlageprodukte im Angebot. Das Unternehmen beschäftigt rund 3150 Mitarbeiter. Die Fondsgesellschaft gibt ihren Marktanteil im Bereich der Publikumfonds mit knapp mehr als 20 Prozent an, damit zählt sie in Deutschland zu den größten Gesellschaften ihrer Art.

55 Stellen schreibt die Bausparkasse aktuell auf ihrem Online-Portal aus, 24 betreffen das Aufgabengebiet IT.