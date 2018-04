Finanzen Bausparkasse macht wieder mehr Gewinn

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Die Bausparkasse Schwäbisch Hall blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück. Noch besser könnte 2018 laufen, darauf weisen zumindest die Zahlen aus dem ersten Quartal des Jahres hin. Das Bauspar-Neugeschäft legte um 6 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro zu. Die entsprechenden Zahlen der Baufinanzierung würden um mehr als 2 Prozent über dem Vorjahr liegen, teilte das Haller Institut gestern mit. Kunden würden für das Thema Zinssicherung wieder sensibler, hatte Schwäbisch-Hall-Vorstandsvorsitzender Reinhard Klein schon zuvor erkannt.

Mit einem Marktanteil von 30,9 Prozent ist die Bausparkasse Marktführer beim Bausparen. Reinhard Klein hatte jedoch schon vor Wochen deutlich gemacht, dass schiere Größe nicht das Ziel sei. Großen Wert lege er auf die Profitabilität.

Auch in der klassischen Baufinanzierung, dem Vermitteln und Vergeben von Darlehen, streckt sich die Bausparkasse Schwäbisch Hall nach der Spitze. Sie selbst zählt sich inzwischen zu Deutschlands Nummer 2 beim Vermitteln und Vergeben von Baudarlehen. Das Rennen an der Spitze ist eng. Als starke Wettbewerber im Baufinanzierungsgeschäft gelten die Ing-Diba sowie die Commerzbank.

Wie stark die Stellung der Bausparkasse bei der Baufinanzierung ist, belegen die Zahlen: Während der Markt in Deutschland im vergangenen Jahr um rund 2 Prozent zurückging, steigerte sich Schwäbisch Hall in diesem Bereich um 5 Prozent. 2017 schloss das Haller Finanzinstitut Baukredite in Höhe von 14,6 Milliarden Euro ab. Nie waren es mehr. Im Jahr davor lag der Wert bei 13,9 Prozent.

Nahezu doppelt so hoch als das der klassischen Baufinanzierung war das Volumen, über das bei Schwäbisch Hall Bausparverträge abgeschlossen wurden: 28 Milliarden Euro. Allerdings reicht dieser Wert nicht den Betrag von 2016 heran. Dieser lag bei 29,2 Milliarden Euro.

„Das Vorsteuer-Ergebnis 2017 erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr auf 334 Millionen Euro. Neben einer verbesserten Tarifstruktur, dem Wachstum in der Baufinanzierung und einer nachhaltigen Kostendisziplin war dieses Plus auch durch Sondereffekte beeinflusst“, schreibt die Bausparkasse in einer aktuellen Pressemitteilung über die Höhe des Gewinns im zurückliegenden Jahr. Vorstandsvorsitzender Reinhard Klein bezifferte das Ergebnis auf rund 250 Millionen Euro, wenn diese Sondereffekte herausgerechnet sind.

Im Jahr davor lag das Ergebnis vor Steuern bei lediglich 158 Millionen Euro. Damals war es durch Sondereffekte gedrückt.