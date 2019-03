Unfall Baum trifft Auto noch vor Fällarbeiten

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Ein 32-Jahre alter Familienvater war am Freitagmorgen in seinem VW-Touran mit Frau und Kleinkind zwischen Steinbach und Hessental unterwegs. Im Waldgebiet kippte eine etwa 15 Zentimeter starke Esche um, deren Baumkrone das Auto traf, berichtet die Polizei. Die Familie blieb unverletzt. Der Totalschaden am Touran wird auf 5000 Euro geschätzt.

Arbeiter starteten gestern genau an dieser Straße Fällarbeiten, über deren Ausmaß kürzlich im Bau- und Planungsausschuss gestritten wurde. 700 kranke Bäume sollen umgesägt werden, da sie eine Gefahr darstellen. Nach den Erkenntnissen der Polizei fiel die Esche nicht im Zuge der Fäll­arbeiten auf das Auto. Der Baum sei offensichtlich von alleine auf die Straße gekippt. tob