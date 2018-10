Urteil Bauhelfer hoffte auf schnelles Geld

Schwäbisch Hall/Vellberg / Eleonore Heydel

Wenn es vor den Gerichten um „Geldwäsche“ geht, bleibt meist vieles im Dunklen. So auch jetzt vor dem Haller Amtsgericht: Angeklagt war ein 31-jähriger Bauhelfer aus Vellberg. Er hat sein eigenes Girokonto bei der Crailsheimer Sparkasse für einen illegalen Geldtransfer zur Verfügung gestellt und dafür Geld kassiert.

In dem stattlichen Vorstrafenregister des Vellbergers, der im Alter von 13 Jahren aus Russland übersiedelte, finden sich Körperverletzung, Diebstahl, Verkehrsdelikte und Drogenvergehen. Geldwäsche war bisher noch nicht dabei. Der 31-Jährige will völlig ahnungslos in diese kriminelle Finanzmaterie hineingeraten sein, erklärte er. Ein Unbekannter namens Wanja habe ihn auf offener Straße für seine Dienste angeworben.

Kontakt am ZOB Crailsheim

Wanja soll Russe sein. Der Mann muss rein zufällig die russischen Wurzeln des Angeklagten bemerkt haben, sonst hätte er ihn Ende Juli letzten Jahres beim Crailsheimer ZOB vermutlich nicht angesprochen. Er brauche, soll Wanja auf russisch gesagt haben, in Deutschland Bargeld, um ein Auto zu kaufen. Er habe aber hier kein Konto. Ob der ehemalige Landsmann ihm da aushelfen könne? Der Vorschlag lautete: Der Bauhelfer müsse dem Wanja erlauben, 50 000 Euro auf das Crailsheimer Konto zu überweisen. Nach erfolgter Buchung sei das Geld abzuheben und dem Wanja auszuhändigen. 1000 Euro Lohn würden ihm winken. Immer in Geldnot, ging der angeklagte Vater von zwei unterhaltsbedürftigen Töchtern darauf ein.

Die Schilderung von der Zufallsbekanntschaft am ZOB entspricht der Anklageschrift. Den kriminellen Drahtzieher mit Namen Wanja hat die Staatsanwaltschaft zwar nicht ausfindig gemacht, geht aber von seiner Existenz aus. Vor Gericht bemüht sich der beschuldigte 31-Jährige, Wanjas Aussehen zu beschreiben: „Er hat so rötliche Haare gehabt, hatte ganz gute Klamotten an.“ Die Polizei stochert bis heute im Nebel: Gab oder gibt es Wanja wirklich?

Sicher ist: Bei einem Kaufmann in Aachen fanden in einer Nacht Anfang August letzten Jahres online innerhalb weniger Minuten drei illegale Geld-Transaktionen statt. Eine der hohen Abbuchungen begünstigte den Angeklagten. Auf seinem ansonsten schmal bestückten Girokonto fanden sich plötzlich 53 000 Euro.

Kaum hatte er den Eingang des Geldes registriert, fuhr er zu seiner angestammten Filiale der Crailsheimer Sparkasse, um die Summe abzuheben. Der Kassierer suchte alles verfügbare Bargeld zusammen, kam aber nur auf 24 000 Euro. Um den Rest abzuheben zu können, empfahl er die Sparkasse von Ilshofen. Dort allerdings blitzte der Bauhelfer ab. Man wolle den Vorgang erst prüfen, wurde ihm gesagt.

Glaubt man dem Angeklagten, dann hat er dem Wanja beim zeitnahen Treffen danach das Bargeld in Höhe von 24 000 Euro ausgehändigt und 500 Euro Provision dafür bekommen. Dafür spricht, dass die Polizei im Geldbeutel des Bauhelfers tatsächlich 500 Euro fand, als sie ihn wenig später ausfindig gemacht hatten. Von den restlichen 23 500 Euro aber fehlt jede Spur.

Verteidiger Michael Fust sieht angesichts der Anklage wegen „leichtfertiger Geldwäsche“ die eigentliche Leichtfertigkeit nicht beim Angeklagten, sondern bei der betreffenden Filiale der Crailsheimer Sparkasse. Der Angestellte am Schalter hätte das über Nacht eingegangene Geld nicht ohne weiteres an den vermögenslosen Kunden auszahlen dürfen. Fust: „Auf dem Konto waren vorher nur Bewegungen im Kleckerlesbereich.“

Die Polizei weiß bis heute nicht, wie es dazu kam, dass das Online-Konto des Aachener Kaufmanns kriminell abgeräumt wurde. In der Anklage ist nebulös von einer „Bande“ im Hintergrund die Rede. Angesprochen auf mögliches „Phishing“, sagt der aus Aachen angereiste 68-jährige Kaufmann als Zeuge: „Ich kann mir das nicht erklären.“

Richter Jens Brunkhorst verurteilte den Bauhelfer der Anklage entsprechend zu zehn Monaten Haft. Durch seine Vorverurteilungen steht der Vellberger mehrfach unter Bewährung. Deswegen, so Brunkhorst, komme eine erneute Strafaussetzung zur Bewährung nicht in Betracht.

Der Richter am Haller Amtsgericht verfügt außerdem, dass die 500 Euro, die der Angeklagte bei sich trug, als die Polizei ihn stellte, vom Staat eingezogen werden.