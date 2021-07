In den Grundwiesen II in Hessental sollen hunderte Menschen eine Heimat finden. Ein gültiger Bebauungsplan besteht rund 30 Jahre. Da der Wohnraum knapp ist, will die Verwaltung das Vorhaben nun umsetzen und hat die Pläne erneuert – mit mehr Grün, weniger Straße und 240 Wohneinheiten.

Der Gemeinderat ist einverstanden – obwohl es große Bedenken wegen der Geruchsbelästigung durch einen Putenmastbetrieb gibt. Im Bebauungsplanverfahren folgt...