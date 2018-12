Amtsübernahme Bauerwerk setzt neuen Chef ein

Nürtingen/Waldenburg / Melanie Läpple

Bei der Mitgliederversammlung des evangelischen Bauernwerks ist am 1. Dezember in Oberensingen Geschäftsführer Wilfried Häfele im Gottesdienst feierlich in den kirchlichen Dienst eingesetzt worden. Er folgt auf Clemens Dirscherl. Prälatin Wulz, die das Bauernwerk bei Umstrukturierungen begleitet hat, wünschte Häfele Weitblick für die Aufgaben im Bauernwerk und in der Ländlichen Heimvolkshochschule. Die musikalische Begleitung übernahmen Christine Rommel und Veronika Grossenbacher.

Beim Empfang bedankte sich Bernd Kraft, Vorsitzender des Bauernwerks, bei Häfele für sein bisheriges Engagement. Der Geschäftsführer, der seit März im Amt ist, habe sich „vom ersten Tag an voll reingeworfen“. Neben dem Tagesgeschäft kümmert sich Häfele vor allem um die Belange der Bauern.

Dialog mit der Gesellschaft

Auch Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch vom Landwirtschaftsministerium überbrachte die Glückwünsche zur Einsetzung. Als wesentliche Herausforderungen sieht sie den Dialog zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft. „Wir leben alle über unsere Verhältnisse, deshalb müssen Gewohnheiten geändert werden. Als Christ gilt es, auch die soziale Nachhaltigkeit im Blick zu haben“, hob Gurr-Hirsch hervor. Es geht künftig nicht mehr um Wachstum, sondern um ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit der Wirtschaft und der Gesellschaft weltweit. Die Staatssekretärin sieht das Bauernwerk als wichtigen Partner für gemeinsames Leben und Lernen. Hohebuch wirke segensreich und erfolgreich im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Stärkung der Unternehmerpersönlichkeit.

Klaus Mugele, Vizepräsident des Landesbauernverbands, betonte die Wichtigkeit des Austauschs unter den bäuerlichen Organisationen. Die Sorgen, der zunehmende Druck und die Überlastung auf den Höfen und in den Familien seien bedrückend.

Geschäftsführer Wilfried Häfele freue sich auf die Zusammenarbeit, schreibt Bildungsreferentin Melanie Läpple.