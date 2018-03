Landwirtschaft Bauernverband tagt in Michelfeld

Michelfeld / Viktor Taschner

Mobbing von Bauernkindern in der Schule, Milchpreise, die neue Bundesregierung: Reizthemen aus verschiedenen Bereichen hat die Delegiertenversammlung des Bauernverbands Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems in der Michelfelder Steinäckerhalle aufgegriffen. Eine Diskussion unter den rund 200 Anwesenden hat sich hingegen nicht ergeben. Der Verband hat knapp 5000 Mitglieder aus den Landkreisen Hall, Hohenlohe und Rems-Murr, die vor neun Jahren fusioniert haben.

Strategie weiter konkretisieren

„Die Zeit der Laberrunden sind vorbei. Hoffentlich geht es jetzt konkret nach vorne“, sagt Verbandsvorsitzender Klaus Mugele. Seine Hoffnungen ruhen dabei auf der neuen Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU). Der Prozess der „Nationalen Nutztierstrategie“, die noch unter Klöckners Vorgänger Christian Schmidt (CSU) verabschiedet wurde, solle weiter konkretisiert werden. Ökologische und ökonomische Aspekte müssen bei den Leitlinien der landwirtschaftlichen Tierhaltung unter einen Hut gebracht werden.

Mugele hofft zudem, dass der sogenannte „vierte Weg“ bei der Ferkelkastration möglich gemacht wird. Bei dieser Methode nimmt der Landwirt die örtliche Betäubung der Ferkel selbst vor, um anschließend die Samenstränge der Tiere zu durchtrennen. In Dänemark und Schweden wird diese Methode von den Landwirten bereits praktiziert. „In Deutschland ist das vorgesehene Medikament aber für Ferkel nicht zugelassen“, erklärt Helmut Bleher, Geschäftsführer des Bauernverbands. Manche Tierarztverbände seien dagegen, dass die Landwirte selbst die Betäubungen vornehmen, so Mugele.

Manfred Olbrich von der Hohenloher Molkerei geht davon aus, dass der Milchpreis in der ersten Jahreshälfte weiter fallen wird. Aktuell liegt er bei rund 23 Cent pro Liter. „Aber es ist schwierig eine Vorhersage über mehr als 14 Tage zu treffen“, erklärt Olbrich die Marktlage. Für Aufsehen hat die Pleite der Berliner Milcheinfuhr-Gesellschaft (BMG) gesorgt, die Verträge über feste Mengen und Preise mit ihren Lieferanten hatte. 140 Bauern aus Baden-Württemberg haben so ihren Abnehmer verloren. Viele sitzen nun auf ihrer Milch, die nicht abgeholt wird. Bundesweit 900 Millionen Liter Milch müssen kurzfristig neue Abnehmer finden. „Wir haben acht Erzeuger, die in unserem Einzugsgebiet liegen, aufgenommen“, erklärt Olbrich. Gegen die Verträge der festen Preise und festen Menge spricht sich Mugele aus. „Die Risiken sind sehr erheblich.“

Als Gastrednerin sich hat Juliane Vees, Präsidentin des Landfrauenverbands Württemberg-Hohenzollern, einem bedrückenden Thema gewidmet. In weiten Teilen ihrer Rede schildert sie die Ergebnisse einer Umfrage des Landfrauenverbands, die sich mit Mobbing von Landwirtskindern in der Schule auseinandergesetzt hat. Umfrageteilnehmer haben davon berichtet, dass in 90 Prozent der Fälle die Mitschüler für das Mobbing verantwortlich seien, aber zu 30 Prozent seien es auch die Lehrer. Oft helfe da nur ein Schulwechsel. In einigen Fälle leugnen Kinder aus Selbstschutz sogar, dass sie von einem Bauernhof stammen. Auch Unterrichtsmaterialien wie Schulbücher würden die konventionelle Landwirtschaft mitunter falsch oder verzerrt darstellen. Vees ermuntert die Landwirte, selbst auf die Schulen zuzugehen, und beispielsweise Besuche auf dem Betrieb anzubieten.

Kein Idealismus

Thomas Wenzel (36) aus Neuenstein-Neufels betreibt mit seinem Vater und zwei Mitarbeitern an drei Standorten Schweinezucht. „Das frostige Wetter macht uns zu schaffen, da wir so keine Gülle ausfahren können“, sagt der Landwirt, der nach seinem Abitur an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf Landwirtschaft studiert hat. Die Afrikanische Schweinepest bereitet ihm keine zusätzlichen Sorgen, vielmehr achten er und seine Mitarbeiter weiterhin auf die Stallhygiene. „Wir ziehen Stallkleidung an. Es dürfen auch keine Geräte vom Feld mit in den Stall genommen werden.“

Den Beruf des Bauern muss man wollen. „Idealismus ist da fehl am Platz. Am Wochenende stehe ich genauso im Stall wie unter der Woche. Und morgen früh um 4 Uhr will ich wieder düngen“, sagt Wenzel, als er am Ende der Versammlung um 23.30 Uhr die Steinäckerhalle verlässt.