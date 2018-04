Ilshofen Bangen vor dem nächsten Starkregen

Next

Dass hier in der Leofelser Klinge vor zwei Jahren das Hochwasser wütete, ist jetzt noch deutlich zu sehen. © Foto: Ute Schäfer

Ilshofen / Ute Schäfer

Die Leofelser Klinge soll jetzt saniert werden – zwei Jahre nach dem Unwetter.

Knochentrocken ist das Bachbett derzeit, das die Burgruine Leofels mit Hessenau verbindet. Doch dass hier Wasserkräfte wüten können, ist deutlich zu erkennen: Die großen Steinquader, mit denen zumindest der untere Teil der Klinge ausgebettet ist, sind verschoben und unterspült, fehlen teilweise ganz. Kabel und Rohre hängen frei in der Luft. Entwurzelte Bäume und Geröll zeigen, dass die schmale Klinge mit reißenden Fluten gefüllt waren – an jenem Hochwassertag am 29. Mai vor zwei Jahren.

Jetzt hat die Stadt Ilshofen endlich die Fördergelder genehmigt bekommen, die sie braucht, um die Klinge zu sanieren, teilte Stadtkämmerer Martin Ott den Gemeinderäten in ihrer jüngsten Sitzung mit. Genauer gesagt handelt es sich um einen zweiten, geänderten Zuwendungsbescheid, erläuterte Ott, denn ursprünglich wären die geplanten Geröll- und Geschiebefänge nicht förderfähig. Doch die sind wichtiger Bestandteil des Hochwasserschutzes, damit beim nächsten starken Regen nicht wieder Geröll auf der Straße unten im Tal landet. Deshalb wurde ein zweiter, erweiterter Antrag gestellt, der nun genehmigt wurde. Danach betragen die Kosten der Sanierung fast eine Million Euro, die Förderung beträgt etwa 630.000 Euro.

Erfreulich, aber reichlich spät meinten die Gemeinderäte, als sie die Mitteilung zur Kenntnis nahmen. „Der nächste starke Regen unterspült das Bachbett vollends“, sagte etwa Gemeinderat Thomas Gehring. Ob mit den neuen Geröllfängen Folgekosten auf die Gemeinde zukommen, wollte Gemeinderat Rudi Berger wissen. Das aufgefangene Geröll müsste aus den Fängen ja entfernt werden. Eine gute Frage, konterte Stadtbaumeister Herbert Kraft, „denn der Bauhof kommt da nicht so richtig hin“. Eigentlich bräuchte man dafür einen Schreitbagger. „Aber das ist Thema der Planung.“ Er selbst habe sich das Gelände deshalb bereits mit einem Fachmann angeschaut. „Denn die Reinigung der Geröllfänge ist eines der Hauptthemen. Wenn das nicht geht, bringen sie nichts.“

Ob es denn Interesse gebe, das einmal anzuschauen, fragte Bürgermeister Martin Blessing. „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer besser ist, wenn man sich die Lage vor Ort anschaut. Dann redet jeder vom Gleichen.“

Baubeginn wohl im Herbst

Doch zuerst – und so schnell wie möglich – soll ein Ingenieurbüro mit den Planungen beauftragt werden. Dann soll der Gemeinderat die Arbeiten vergeben, aber das wird vor Juni oder Juli nicht klappen, meint Martin Ott. „Baubeginn ist dann wahrscheinlich erst nach den Sommerferien. Im Herbst sollten wir spätestens anfangen.“