Mainhardt Mainhardterin rollt mit dem Bundesadler

Fast so schnell wie der eigene Schatten: Bei der Europameisterschaft in Villablino landete Julia Schleger auf dem zweiten Platz in ihrer Altersklasse. © Foto: privat

Mainhardt / Maya Peters

Julia Schleger fährt seit ihrem siebten Lebensjahr Inlineskates – neuerdings für das Nationalteam.

Man braucht nicht viel“, erklärt Julia Schleger lächelnd ihren Sport. „Ein steiler Hang und Kippstangen auf gutem Asphalt reichen.“ Letztere werden an halbmondförmige, 20 Kilogramm schwere Metallplatten geschraubt. Wobei ein Gegenhang besser sei, dann müsse man weniger laufen, scherzt die sportliche junge Frau. Die Läufer auf Inlineskates bewegen sich so schnell wie möglich zwischen 30 bis 40 Torstangen auf bis zu 350 Metern Länge im Slalom bergab.

Das kann Julia Schleger offensichtlich besonders gut, denn 2018 wurde sie erstmals in den 20-köpfigen gemischten Kader der deutschen Roll-und-Inlinesport-Nationalmannschaft für Inline-Alpin-Slalom berufen. Anfang Mai ist ihr erstes Training mit Ausstattung geplant. Vor Kurzem fuhr sie noch im Landeskader Baden-Württembergs mit.

Die Schutzausrüstung, bestehend aus Helm, Knie-, Ellbogen- und Handgelenkschutz, Motocrossjacke, Schienbeinschonern und verstärkten Hosen lässt sie beim Erklären fast unter den Tisch fallen. „Eigentlich sollte man nicht auf den Hintern fliegen, aber das passiert. Meist holt man sich eher Schürfwunden, Inline-Alpin ist keine verletzungsstarke Disziplin“, erläutert Schleger. „Das einzige Mal schlimm war es, als ich mir meinen Fingernagel abgerissen habe“, schaudert sie an diesem sonnigen Tag in Schwäbisch Hall. Stöcke habe man noch und alle ein, zwei Jahre brauche sie neue Inliner. „Als Kind natürlich öfter, da wächst man ja noch.“

Seit mehr als 14 Jahren fährt Julia Schleger, begonnen hat die heute 21-Jährige mit sieben. „Beim Kinderferienprogramm in Groß­erlach mit Familie Mertens“, denkt die Mainhardterin gern zurück an die Anfänge im Verein SF Großerlach. Damals habe sich zunächst alles darum gedreht, wie man richtig und sicher Inliner nutze.

Mit zehn die ersten Rennen

Erste Rennen bestritt sie mit zehn Jahren im „Skitty Cup“, einem Hindernisparcours. „Da musste man Bälle aufnehmen, durch Reifen springen und über Rampen fahren“, erläutert sie die Herausforderungen. „Unsere Vorbilder waren immer die Großen.“ In ihrem Fall auch die beiden älteren Geschwister, die selbst lange Inline-Alpin fuhren.

„Kürzlich hat mir meine Schwester einen echten Schatz geschenkt“, erzählt Schleger dankbar. Sie habe ihre alten Regenrollen vererbt bekommen, die in dieser Qualität nicht mehr hergestellt würden. „Dadurch hatte ich in Tschechien 2017 einen echten Materialvorteil“, erzählt sie stolz. Beim dortigen Weltcup-Rennen in Nemcicky wurde sie Zweite. Nur Ann Krystina Wanzke aus Ulm war schneller. Momentan belegt Julia Schleger den elften Platz der Weltrangliste.

Gern erinnert sie sich an die EM in Villablino in Spanien, da habe ihre ganze Familie vor dem Internetstream mitgefiebert. Am Ende landete sie im Parallelslalom auf dem zweiten Platz ihrer Altersklasse. Ihr nächstes Ziel? „Einmal ganz vorne stehen und die Weltcupserie gewinnen“, kommt spontan und durchaus ehrgeizig zur Antwort.

Blasen gehören dazu

Julia Schleger deutet stolz auf ihr rotes T-Shirt mit einer weißen Inliner-Zeichnung. „Seit Kurzem habe ich einen Ausstatter, das ist in unserem Sport selten.“ Patrick Stimpfle habe ein Team, dem sie angehöre, mit Textilien und Zubehör der Sportartikelfirma Tempish ausgerüstet, erzählt sie vom Trainingslager im Allgäu in den vergangenen Tagen. „Von den neuen Schuhen habe ich gleich Blasen bekommen“, berichtet sie lächelnd. Aber das sei immer so, da müsse man einfach durch.

2008 wechselt Schleger zum Skiclub Künzelsau unter Inline-Alpin-Trainer Sven Wiesler. Man fahre Inline-Alpin im Slalom, Riesenslalom und Parallelslalom. „Letzteren mag ich besonders, der holt noch mehr aus einem raus, da man den Atem der Konkurrenz im Nacken spürt“, schwärmt sie für ihre Lieblingsdisziplin. Trainiert wird meistens ein- bis zweimal die Woche rund zwei Stunden in kleinen Gruppen in Künzelsau. „Dann ist man auch froh, die Inliner von den Füßen zu haben, die drücken immer etwas.“ Eigentlich könne sie auf jedem Feldweg fahren. Einzig bei ihren Arbeitseinsätzen als Servicetechnikerin sei es schwierig gewesen. „In den fünf Wochen in Belgien habe ich einfach keinen guten Asphalt gefunden“, berichtet sie.

Als Siegprämie bei den zahlreichen Rennen zwischen Mai und September gebe es meist Sachwerte oder Gutscheine für die ersten drei Plätze. „Das Zuschauen macht echt Spaß, es ist total actionreich“, wirbt sie für die Veranstaltungen. Im Winter trainiere sie im Verein bei der Skigymnastik mit. „Das ist toll, da sieht man dann alle, auch die Leute anderer Disziplinen.“ Jährlich ginge man gemeinsam zum Sommer-Eisstockschießen und richte auch einen Skibasar aus. „Wir sind ein gutes Team“, schließt sie.