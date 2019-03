Am Bahnhof sollen neue Wohnhäuser entstehen – jetzt haben die Bauarbeiten dafür angefangen.

Drei Bagger schieben am Bahnhofsareal in Schwäbisch Hall die Erde ab. „Wir sind kräftig am Räumen“, berichtet Baubürgermeister Peter Klink. Dabei würde das Gelände auch entmunitioniert. Denn es werden Reste vom Angriff auf den Haller Bahnhof dort vermutet, wo später einmal Menschen wohnen sollen.

Aus dem ehemaligen Güterbahnhof wird ein Wohngebiet. „Der ganze Boden wurde beprobt und der Prozess wird intensiv begleitet“, sagt Klink. Das beauftragte Unternehmen trennt die Erde von Steinen und Metall. Klink: „Die verschiedenen Haufen sind zu sehen.“ Unbelastetes Material werde für den Lärmschutzwall bei Raibach benutzt. Dort entsteht gerade eine Verbindungsstraße am Gewerbepark West.

