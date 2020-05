Von der Stadt aus betrachtet gleichen die Hanglagen der Tullauer Höhe, des Rollhofs und Reifenhofs einem riesigen Amphitheater. Wohin rauschen die Wassermassen, die sich im Falle eines Starkregens in diesem Gelände, ähnlich eines Halbtrichters, konzentrieren könnten? Wie wirkt sich die geplante Neubebauung des Bahnhofsareals darauf aus? Diesen Fragen ist die Stuttgarter Ingenieurgesellschaft Fichtner im Auftrag der Stadt nachgegangen.

Das Ergebnis wird zu einer Veränderung des Bebauungsplans Bahnhofsareal in zumindest drei Punkten führen: Die Baugrenze eines Projekts soll um sieben Meter Richtung Stadt verschoben werden. Geändert werden sollen die Lagen der Tiefgarageneinfahrten. Schließlich werden die Höhen der Fußböden in den Erdgeschossen angehoben. Durch diese Veränderungen würde sich eine Verbesserung im Vergleich zur jetzigen Situation ergeben, versichern Baubürgermeister Peter Klink und Stadtplaner Christian Mathieu.

Wasser fließt ab

Ohne die Änderung des Bebauungsplans, dem am Montagabend im Bau- und Planungsausschuss zugestimmt wurde, hätte sich die Situation an Ring- und Friedrichsstraße gegenüber der aktuellen Lage verschlechtert. Das Wasser hätte sich nach einem Starkregen rund 20 Zentimeter höher gestaut und wäre langsamer abgeflossen. Dass sich die Folgen durch Bebauung verschlechtern, ist gesetzlich nicht zugelassen.

Kanalisation überlastet

Die Simulationen unterschiedlich langen Starkregens deuten darauf hin, dass sich die Wassermengen, die von den Hängen in die sogenannte Bahnhofsbucht fließen, zunächst in natürlichen Mulden nahe der BAG und des Getränkelagers der Löwenbrauerei sammeln. Das Szenario geht davon aus, dass die Kanalisation in dieser Situation bereits überlastet ist, dass das Wasser in großen Mengen an der Oberfläche beispielsweise über Straßen oder Wiesen dorthin abfließt. Von den Mulden im Bahnhofsareal würde das Wasser später in den Kocher ablaufen. Der Fußgängerunterführung zur Zollhüttengasse kommt bei diesem Abfluss eine Schlüsselrolle zu. Außerdem würde ein alter Kanal, der direkt zum Kocher in den Bereich Am Lindach führt, den Wasserabfluss erleichtern.

Mulde auf der Höhe

In Betracht wurde auch gezogen, die Wassermengen eines Starkregens auf der Höhe zu speichern. Dazu hätte im Bereich der parkähnlichen Grünanlage nahe der Rollhofschule eine Mulde ausgehoben werden müssen. Ein mögliches Fassungsvermögen gibt die Stadt mit 3000 Kubikmetern an. Zum Vergleich: Ein Schwimmbecken mit einer Länge von 50 Metern, einer Breite von 15 und einer Tiefe von 2 Metern fasst 1500 Kubikmeter. Dieser Plan wurde verworfen, so Peter Klink und Christian Mathieu. Die Kosten seien relativ hoch, der Nutzen für den Schutz der Bahnhofsbucht verhältnismäßig gering.

Nicht zu verhindern

Wie hoch die Kosten der Bebauungsplanänderung sind, lasse sich nicht exakt bestimmen, sie seien „nicht gravierend“, versichert Peter Klink. Es entstünden zwar weitere Planungskosten, an den Investitionen der Projekte ändere sich nichts.

