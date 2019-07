Ein breites Bündnis will die Missstände am Hessentaler Bahnhof aufzeigen.

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD), der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), Parteien, Behindertenverbände und der Stadt­se­nioren­rat haben ein breites Bündnis gebildet. Gemeinsam wollen sie erreichen, dass die aus ihrer Sicht gravierenden Missstände am Hessentaler Bahnhof beseitigt werden. Dazu zählt, dass der Bahnsteig zur Murrbahn nur durch eine Unterführung zu erreichen ist, deren Rampen für Rollstuhlfahrer völlig ungeeignet sind. Auch Fahrräder mit Pack­ta­schen oder schwere Koffer könnten da­rüber nicht befördert werden. Der Dauerparkplatz des Bahnhofs sei nur über eine Brücke ohne Rampe oder Aufzug zu erreichen. Die Bahnhofstoilette ist schon seit Jahren geschlossen. Am Donnerstag, 18. Juli, will das Bündnis von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr am Bahnhof Hessental mit entsprechendem Equipment auf den Missstand aufmerksam machen.

