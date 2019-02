Eschentriebsterben Bäume treffen Auto und Hütte

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Wie viele Bäume bleiben stehen?“, will Grünen-Sprecherin Andrea Herrmann im Bau- und Planungsausschuss am Montag wissen. „Waren alle umgestürzten Bäume krank?“, fragt SPD-Stadtrat Nikolaos Sakellariou. CDU-Sprecher Ludger Graf von Westerholt verlangt Auskunft darüber, warum die Bäume jetzt umgesägt werden, wenn die ersten Vögel ihre Nester bauen.

Die Baumfäll-Kampagne ruft Nachfragen hervor. Sie wird gestartet, da mehrere Stämme umgefallen seien. Dabei sind laut Verwaltungsvorlage besonders Eschen betroffen. Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim verdeutlicht die Dringlichkeit: „Für uns ist ganz klar: Der Menschenschutz geht vor. Ich möchte diese Diskussion nicht erleben, wenn mal einer erschlagen wurde. Dann will es niemand gewesen sein.“ Bisher sei das nicht passiert. Ein Baum fiel in der Steinbacher Straße auf ein Auto. Totalschaden. „Der Fahrer wurde nicht verletzt, muss aber wohl den Schaden selbst tragen“, berichtet Pelgrim. Zudem fiel am Zwinger ein Baum in Richtung der Straße. In der Badersklinge zerstörte ein Stamm am 23. Dezember 2018 ein Gartenhaus. Im Waschbachtal stürzte eine Esche auf die Hessentaler Straße. In der Wettbachklinge verletzte sich ein städtischer Arbeiter beim Fällen eines kranken Baumes schwer.

700 Bäume sollen von morgen an bis Sonntag im Waschbachtal gefällt werden. Der Chef der Stadtbetriebe, Rolf Wellinger, erläutert: „Die Firma Noller aus Großerlach macht das. Die wissen, was sie tun.“ Morgen werde die Baustelle eingerichtet. Die Straße zwischen Steinbach und Hessental soll halbseitig gesperrt werden. „Am Wochenende wollen die das beenden.“

Zweite Reihe beachten

Baubürgermeister Peter Klink stellt klar: „700 Bäume – das klingt viel. Aber auch armdicke Bäume zählen dazu.“ Am Ende werde die Fällaktion nicht so radikal ausfallen wie der Kahlschlag an anderen Orten im Landkreis.

Stadtplaner Christian Mathieu wundert sich ein wenig über die vielen Nachfragen. Er macht geltend, dass Stadtverwaltung, Umweltzentrum und Baum­experten bei vier Ortsterminen an derselben Stelle geklärt hätten, welche Bäume doch noch stehen bleiben können. „Wir ringen um jeden Baum“, sagt er. Bei dem jüngsten Ereignis im Waschbachtal sei eine kranke Esche auf einen gesunden Baum gefallen und habe diesen auf die Straße gedrückt. Daher müsse man wegen dieses Domino­effekts auch die Stämme in der zweiten Reihe beachten.

Die Fragen der Stadträte werden im Lauf der Sitzung beantwortet. Viele Bäume werden zwischen Steinbach und Hessental stehen bleiben. Die genaue Zahl der Stämme in dem kleinen Wäldchen wurde aber nicht erfasst. Auch gesunde Bäume würden umstürzen, da es besonders in den engen Klingen rund um Hall ab und an zu kleinen Erdrutschen käme.

Info Vom 2. bis 3. März ist die Hessentaler Straße zwischen Steinbach und Hessental komplett gesperrt. Das gilt auch für die Zuwege der Ghagäckersiedlung, der Grauwiesenbachklinge, des Geopfads und der Ödenbühlsteige, teilt die Stadtverwaltung mit.