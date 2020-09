Lass mich nicht hängen“: Das klingt fast wie im Märchen von Frau Holle. Auch „Apfel to go“ oder „Nimm mit“ steht auf den schwarzen Sprechtafeln mit weißer Schrift. Diese fordern Passanten zum Genießen auf.

Wo man früher vielleicht schlechten Gewissens noch „Mundraub“ beging, darf man sich nun ungestraft an den Früchten bedienen. An Schildern und zusätzlichen Banderolen ist seit diesem Sommer in Schwäbisch Hall erkennbar, welche der rund 2500 städtischen Obstbäume zur Eigennutzung abgeerntet werden dürfen. Bislang wurden Einzelbäume oder Streuobstwiesen der Stadt hauptsächlich auf Anfrage freigegeben oder deren Erträge wie in Sulzdorf versteigert.

„Das Angebot nutzen viele“, weiß eine Hessentalerin auf dem Morgenspaziergang mit dem Hund zwischen Tafelberg und Schulzentrum Ost. Dort steht eine lange Baumreihe mit knorrigen Apfel- und Birnbäumen. Alle sind als „Stadtfrüchte“ markiert. Ende September sind allerdings kaum mehr Früchte daran. Oder wenn, dann sind sie nur noch hoch oben per Leiter erreichbar.

„Meine Mutter war ganz entzückt bei ihrem letzten Besuch in Hall", nickt ihre Begleiterin. Beide wollen ihren Namen nicht in der Zeitung lesen. „Am Sonntag noch habe ich dort eine Familie gesehen, die mit mehreren Körben pflücken ging", berichtet sie gern von ihren Eindrücken beim täglichen Hundegang. „Die Idee vom Obst für alle kam wirklich gut an. In den vergangenen Wochen habe ich oft Leute getroffen, die auch von den sympathischen Tafeln Fotos gemacht haben", lächelt Erstere. Das sei eine tolle Sache, sind sie sich einig.

Kosten: 15.000 Euro

„Wir haben wirklich viele positive Reaktionen etwa über Social Media oder Anrufe erhalten“, bestätigt auch Pia Reiser, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Hall. Ein Großteil der städtischen Obstbäume sei über Prachtverträge oder über „Stadtfrüchte“ zur Ernte freigegeben.

Die Aktion habe die Abteilung Stadtplanung nach Anregungen aus der Bürgerschaft konzeptioniert und umgesetzt. Der Aufwand dafür beläuft sich auf rund 15.000 Euro. „Dies sind aber hauptsächlich Kosten für die Entwicklung des Erscheinungsbilds durch eine Agentur, die Produktion und das Aufstellen der Schilder“, unterstreicht Reiser die Einmaligkeit der Summe.

Weiterhin lande zwar noch Fallobst auf dem Boden, aber durch die Ernte weniger als sonst. Dieses diene Wildtieren und Insekten aber auch als Nahrung. „Es kann zudem für Apfelmus, Saft oder als Dünger verwendet werden“, ergänzt sie.

Banderolen für Bürger

Das Konzept „Stadtfrüchte“ solle sich weiter etablieren, heißt es von der Stadtverwaltung. „Bürgerinnen und Bürgern, die öffentlich zugängliche Obstbäume besitzen und signalisieren wollen, dass jeder dort ernten darf, wollen wir ab 2021 mit in die Aktion einbeziehen: Sie können dann auch ihre Bäume mit der Banderole ‚Stadtfrüchte’ markieren“, berichtet Reiser. Erhältlich sei diese bei der Abteilung Stadtplanung.

Bäume oder Sträucher sind nie frei

Egal, ob man unrechtmäßig Äpfel, Schmuck oder ein Fahrrad klaut: Bestraft wird man für Diebstahl gemäß § 242 des Strafgesetzbuches. Mundraub dagegen als eine milder bestrafte Form wurde 1975 aus dem Gesetzbuch gestrichen. Obstklau ist aber meist ein Bagatelldelikt. Steht ein Baum am Straßenrand, gehört er in der Regel der Gemeinde, dem Kreis oder dem Land. Grundsätzlich ist der Eigentümer oder Pächter des Grundstücks auch Eigentümer oder Pächter der Bäume und Sträucher darauf. Das gilt auch für die Früchte. Ohne Erlaubnis ist das Ernten nicht erlaubt. Wilde Beeren darf man dagegen für den persönlichen Gebrauch pflücken. may