Geschichte Badestube in Bühlerzell und Geifertshofen

Bühlerzell /

Auch in Geifertshofen sowie in Bühlerzell gab es bis Mitte des 18. Jahrhunderts je eine Badstube, in der sich die Bürger zur Körperpflege aufhielten. Darauf verwies Erwin Funk, Ortschronist aus Bühlerzell, beim Ausflug des Heimat- und Kulturvereins, in der Crailsheimer Badstube. Diese mittelalterliche Badstube ist im Crailsheimer Stadtmuseum im Spital erhalten. Sie stammt aus der Zeit um 1450.

„In den Badstuben wurde ein vielfältiger Service angeboten“, schreibt Josef Hirsch aus Bühlerzell in einem Bericht über den Besuch. „Die Bader waren für Gesundheit, Körperpflege und Wohlbehagen der Menschen im Mittelalter zuständig. Sie wuschen Haare und rasierten. Zudem waren die Bader die ersten, die als Wundarzt Pflaster und Verbände anlegten, massierten, schröpften, zu Ader ließen.“ Wie Hirsch weiter schreibt „waren die allermeisten Badstuben keine Orte der erotischen Geselligkeit, bestimmt auch nicht in Bühlerzell und Geifertshofen. Denn der Badebetrieb war meist streng geregelt und auf den Dörfern herrschten strenge religiöse Sitten und Gebote“.