Neue Rechtslage: Entweder wird der See zum Naturbad mit Bademeister oder Steg und Badeinsel kommen weg. Die Verwaltung prüft das Vorgehen.

Die Sonne knallt vom Himmel. Das kühle Nass lockt. Algen lauern derzeit so gut wie keine im Wasser. Und gerade jetzt soll der Starkholzbacher See seinen Status als Badegewässer verlieren?

„Es gibt eine Rechtssprechung, die nahelegt, den Starki nicht mehr als Badegewässer zuzulassen“, berichtet Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim am Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung beiläufig. Walter Döring (FDP) hat aus Zeitvertreib auf seinem Smartphone herumgewischt. 25 Notrufsäulen würden verschenkt, sagt er. Eine könnte doch ans Wasser gestellt werden? „Eben nicht“, antwortet Pelgrim. Alles, was darauf hindeutet, dass der Weiher ein Badesee sei, wäre kontraproduktiv.

Seefreunde sind empört

Der Starkholzbacher See soll kein Badesee mehr sein? Die Nachricht schlägt bei Freunden und Förderern des Sees ein wie der Blitz eines Sommergewitters in eine alte Eiche. „Der See muss offen bleiben“, sagt der Dauerbadegast Georg Wachter. „Falls es nötig ist, müssen wir die Aufsicht verstärken“, schlägt Jan Müller vom Starki-Förderverein vor.

Baden Quo vadis, Starkholzbacher See? Bilderstrecke öffnen

Die Vorgeschichte kann man in einem Gerichtsurteil detailliert nachlesen: Eine Zwölfjährige bleibt im Jahr 2010 unter Wasser im Seil einer Boje hängen. Die Badeaufsicht des Natursees in Rheinland-Pfalz schickt zuerst Jugendliche vor, um zu klären, warum die Boje ihre Lage verändert. Erst dann holt der Bademeister seine Schwimmbrille aus dem Gerätehaus, entdeckt das leblose Kind unter Wasser. Es wird reanimiert, bleibt schwerstbehindert. Die Familie verklagt die Gemeinde. Der Fall erreicht im Jahr 2017 den Bundesgerichtshof. Der entscheidet zu Gunsten der Geschädigten. Das Gericht definiert zudem die Aufsichtspflichten für Badepersonal. Die gelten nun überall.

In der Folge stellen die Versicherungsunternehmen gegenüber den Kommunen klar, dass sie im Zweifelsfall die Kosten nicht mehr übernehmen. Das löst in Bayern eine Kettenreaktion aus. Viele kleine Kommunen schließen ihre Badeweiher, oder sie stellen Bademeister ein. An einem einsamen Weiher in der Oberpfalz ließ eine Verwaltung sogar eine einfache Sitzbank abbauen, um nur nicht den Eindruck zu erwecken, man habe eine offizielle Badestelle eingerichtet.

DLRG-Häuschen Starkholzbacher See Schwäbisch Hall: DLRG-Häuschen am Starki aufgebrochen und verwüstet In der Nacht vom Freitag auf Samstag haben mehrere Unbekannte unter anderem Stühle und die Dachrinne in dem Häuschen zerstört.

„Wir klären derzeit mit unserer Versicherung, der WGV, ob das Vorgehen aus Bayern auch in Württemberg angewendet wird“, sagt OB Pelgrim in der Sitzung. Noch stehe eine Antwort aus.

Starki bräuchte eine permanente Badeaufsicht

Doch die Presseabteilung der Versicherung ist auf Zack. Eine Stunde nach der Anfrage liegt unserer Zeitung die Antwort vor. Die Württembergische Gemeinde-Versicherung schließt sich der bayerischen Sichtweise an: „Laut des BGH-Urteils haftet die Gemeinde für eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.“ Erst in einem zweiten Schritt werde geklärt, ob Kosten übernommen werden – unter bestimmten Voraussetzungen. Die WGV schreibt: „Probleme bereitet die häufig von Kommunen an Badestellen eingerichtete Infrastruktur, die von Umkleidekabinen und Duschen bis zu Badeinseln und Stegen reichen kann. Grundsätzlich gilt, dass eine umfassende Ausstattung der Badestelle mit solchen Einrichtungen die Gefahr birgt, dass diese als Naturbad eingestuft werden muss, was die Anforderungen an die Verkehrssicherungspflichten und die Notwendigkeit einer Wasseraufsicht entscheidend verändert.“ Auf Deutsch: Der Starki würde eine permanente Badeaufsicht benötigen.

Oder es müssten Badeinseln und Stege abgebaut werden. Ein Schild: „Baden auf eigene Gefahr“, reicht nicht. Die Versicherung schreibt: „Eine Haftungsbeschränkung durch Schilder ist grundsätzlich nicht möglich.“ Die Stadtverwaltung Hall wartet die offizielle Antwort der Versicherung ab.

Das könnte dich auch interessieren: