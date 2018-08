Zeitzeuge Backofen als Zusatzheizung

Verena Köger

The movers are coming!“, („Die Umzugshelfer kommen!“) – mit diesem Satz begrüßten Karlheinz Hampp und die anderen Arbeiter der Haller Möbelspedition Hüfner 1980 die Soldaten in den Dolan Barracks, der ehemaligen amerikanischen Kaserne in Hessental. Der damals 26-jährige Student hatte sich auf eine Zeitungsannonce für den Ferienjob beworben. Dass er den Amerikanern und ihren Lebensumständen in der Kaserne in diesen sechs Wochen so nahe kommen würde, wusste er im Vorhinein nicht.

Gegen 8 Uhr morgens standen die Männer bei den Amerikanern, die oft mit Ehefrau und Kindern zusammenwohnten, auf der Matte. „Uns wurde immer sofort Bier angeboten. Die Soldaten hatten das Vorurteil, dass wir Deutschen von morgens bis abends Bier trinken“, erklärt der heute 63-jährige Hampp. Seine Aufgabe war vor allem, alles, was in die großen Holzkisten eingepackt wurde, auf Englisch in eine Liste einzutragen. Das Dokument gab es dann in siebenfacher Ausfertigung.

Das Problem, das sich dem Sulzbach-Laufener dabei oft stellte: Er wusste gar nicht, wie er die Gegenstände bezeichnen sollte. „Die Bewohner konnten mir zum Teil selbst nicht sagen, wie die Dinge auf Englisch hießen“, so Hampp. Also habe er selbst Wörter erfunden, wofür er von den Amerikanern gelobt wurde. Durch die Arbeit bei Hüfner habe er sich getraut, mehr Englisch zu sprechen – eine Bereicherung, für die der gebürtige Gaildorfer bis heute dankbar ist.

„Vieles habe ich einfach ‚stuff’ (zu Deutsch: Sachen) genannt. Das war das Zauberwort. Das passte einfach immer“, sagt der Rentner und lacht. „Board“ hat er alles genannt, das einem Regal glich, „can“ alles, was einer Vase oder einem Eimer ähnlich sah. Als „Basement“ bezeichnete er die Sachen aus dem Keller. „Dort waren meist Angel- und Golfausrüstungen untergebracht. Keine Ahnung, wozu die Soldaten diese mitgebracht haben“, fragt sich Karlheinz Hampp bis heute.

Eine weitere Eigenheit der Amerikaner: „In jedem Zimmer stand ein Fernseher und alle waren an, egal ob jemand reingeschaut hat oder nicht“, sagt der Rentner kopfschüttelnd. Um den Stromverbrauch hätten sie sich wohl eher weniger Sorgen gemacht. „Zur Strafe haben wir dann meist den Fernseher als allererstes eingepackt“, gibt Hampp zu und grinst.

Ein Erlebnis ist ihm besonders im Gedächtnis geblieben: „Ich kam in die Küche und sah, dass die Backofenklappe offen stand. Der Backofen war an und wurde offensichtlich als Zusatzheizung verwendet. Die Familienmitglieder liefen derweil barfuß und im T-Shirt durch die Wohnung.“

Seit seinem Ferienjob kennt sich der pensionierte Lehrer auch mit Stereoanlagen aus. „Die Amerikaner hatten gigantische Systeme. Bei diesen mussten wir besonders vorsichtig sein. Die Anlagen waren ihnen heilig.“ Hampp vermutet, dass die Soldaten sie hier zollfrei kaufen konnten und mit nach Hause nehmen wollten.

Auch wenn Hampp regelmäßig Einblicke in die Privatsphäre der Amerikaner hatte – einmal fand er einen Erotikfilm unter dem Bett –, ist er nur wenig mit ihnen ins Gespräch gekommen. Sie hätten sich ohnehin nicht für die Umzugshelfer interessiert und meistens auch nicht mitgeholfen. Trinkgeld gab es auch eher selten. „Das war eine Begegnung von ein paar Stunden – mehr aber auch nicht.“

Die Zusammenarbeit mit den anderen Umzugshelfern hat er aber in guter Erinnerung. „Das war wirklich eine tolle Truppe“, so Hampp. Mit einem Mitarbeiter hat er sogar bis heute noch Kontakt. Er wohnt im Gaildorfer Teilort Bröckingen und könne sich noch daran erinnern, dass die Holzkisten von Künzelsau aus nach Bremerhaven transportiert und dann auf Schiffe verladen wurden. Mithilfe von Schablonen wurde beschriftet, wohin die Reise gehen sollte.

Natürlich kamen auch Kisten von Bremerhaven nach Schwäbisch Hall, wenn neue Soldaten in die Dolan Barracks nach Hessental geschickt wurden. „Einmal war doch tatsächlich eine Gefriertruhe in einer Kiste – mit Lebensmitteln drin. Das hat vielleicht gestunken“, hat Hampp den Geruch heute noch in der Nase.