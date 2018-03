Neuausrichtung Autosparte macht Sorgen

Mulfingen / ht

Riskante Entscheidungen in der Vergangenheit, nachteilige Verträge, hohe Tarifabschlüsse und technische Probleme in einzelnen Objekten scheinen die Autosparte von EBM-Papst in Bedrängnis zu bringen. Für das laufende Geschäftsjahr sei mit erheblichen Verlusten zu rechnen. Stefan Brandl, Geschäftsführer der gesamten EBM-Papst-Gruppe, habe einschneidende Veränderungen angekündigt. In der Heilbronner Stimme wird der Topmanager mit den Worten zitiert: „Wir müssen jeden Stein umdrehen.“ Dazu würde auch gehören, dass neben den laufenden Kosten die Investitionen auf den Prüfstand gestellt werden.

Gruppe mit gutem Ergebnis

Auf die Mitarbeiter der Unternehmensgruppe insgesamt werde die anstehende Sanierung der Autosparte keine weiteren Folgen haben. Der EBM-Papst-Konzern werde im Geschäftsjahr, das im März zu Ende geht, ein gutes Ergebnis ausweisen,

Das Automotive-Geschäft von EBM-Papst ist in Herbolzheim nahe Freiburg angesiedelt, gesteuert wird es aus St. Georgen. Es trägt rund 20 Prozent des Gruppen-Umsatzes bei, dies entspricht etwa 200 Millionen Euro. An beiden Standorten beschäftigt das Unternehmen rund 1600 Mitarbeiter. Für den Automobilbereich entwickelt und fertigt EBM-Papst unter anderem Sitzlüfter, regelbare Ölpumpen oder Bauteile für Start-Stopp-Systeme.