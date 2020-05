Nachdem sich das Gelände der Kantine 26 in Hall in ein Autokino verwandelt hat, sollen dort nun auch wieder Konzerte über die Bühne gehen. Zusammen mit dem Festivalteam Sounds Of Hall veranstalten die Kantine-Macher am Freitag und Samstag, 29. und 30. Mai, jeweils um 20 Uhr zwei Autokonzerte. Zu Gast ist Herrn Stumpfes Zieh & Zupfkapelle.

„Hannes und der Bürgermeister“ hat gut 20 Instrumente und eine Menge Mundart im Gepäck. Tickets gibt es im Vorverkauf unter Die „Hausband“ der Mäulesmühle und vonhat gut 20 Instrumente und eine Menge Mundart im Gepäck. Tickets gibt es im Vorverkauf unter sounds-of-hall.shop/produkte

Der Ton wird über das Autoradio übertragen. Für die Macher ist das Konzert ein Test: Vielleicht wird es Auftritte weiterer Bands geben.