Unfall Auto landet auf dem Dach

Ein 25 Jahre alter Autofahrer war am Samstag um 22.20 Uhr mit seinem Wagen auf der Landesstraße 1054 von Hohenhardtsweiler in Richtung Dendelbach unterwegs. Wie die Polizei gestern berichtete, kam er in einer Linkskurve zu weit nach rechts und dann von der Fahrbahn ab. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Auto und überschlug sich damit. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen. Dabei entstand am Wagen Totalschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Weder der Fahrer noch sein 22-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 25-jährige Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Zudem gab der 25-Jährige, bei dem der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestand, an, das Auto ohne Wissen der 29-jährigen Besitzerin benutzt zu haben. Im Krankenhaus wurde bei ihm eine Blutentnahme vorgenommen. Nun beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft mit dem Fall.