Es gibt ja viele Menschen, die sich über Montage beschweren. Doch ab jetzt müssen die Menschen ihren Wochenbeginn am Montagmorgen dieses Mannes messen lassen: Um 10 Uhr wollte er „nur das Auto wenden“, wie der Fahrer sagte, der sonst nichts preisgeben wollte. Die Polizisten vor Ort wollten sich nicht äußern.

Das Wendemanöver geht allerdings sprichwörtlich nach hinten los – und wortwörtlich nach unten: Der Ford Focus landete auf einer Treppe neben dem Rathaus. Dort stand der Wagen bis zum frühen Mittag, zwischen Marktplatz und Hafenmarkt. Gegen das weitere Abrutschen wurde er gesichert mit einem Abschleppseil.

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. In der Facebook-Gruppe Schwäbisch Hall , in unseren und in anderenwird das Bild schon kommentiert – zum Teil humorvoll, zum Teil leider auch beleidigend.