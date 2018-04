Energie Auszeichnung für die Stadtwerke

Schwäbisch Hall / swp

Das Siegel der „Studie360“ kennzeichnet transparente und faire Energieversorger, heißt es in einer Mitteilung. In der Studie konnten die Stadtwerke mit einem Ergebnis von 94 Prozent punkten. Die Stadtwerke werden den Nutzern des Verbraucherportals www.studie360.de nun empfohlen und dürfen sich als fairer und transparenter Energieversorger ausweisen, heißt es weiter.

Die Bewertung erfolgte in vier Kategorien: Servicekultur, Vertragskomponenten, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Für das Erreichen der Auszeichnung ist es erforderlich, in jeder Kategorie zu überzeugen. Aufgrund der ausgezeichneten Ergebnisse in den Bereichen Umwelt, regionales Engagement und Service-Qualität wurde den Stadtwerken schon im Januar ein weiteres Siegel für die Sparten Strom und Gas verliehen: Sie dürfen sich „Top-Lokalversorger 2018“ nennen.

„Kundenorientierung und eine gute Servicequalität zu bieten, sind für uns als Dienstleistungsunternehmen das Maß aller Dinge. Wir arbeiten stetig daran, uns in diesem Bereich zu verbessern und uns weiterzuentwickeln. Umso mehr freut es uns, wenn anerkannte Kundenportale unser Engagement in diesem Bereich anerkennen“, so Stadtwerke-Geschäftsführer Ronald Pfitzer.