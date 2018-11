Kommunalpolitik Ausschüsse tagen am Montag

Ausschüsse tagen am Montag

Schwäbisch Hall / ffff

Der Hospitalausschuss tagt öffentlich am 26. November im Sitzungssaal der Blendstatthalle. Auf der Tagesordnung stehen der Jahresabschluss 2017 der Stiftung „Hospital zum Heiligen Geist“ in Form des Schlussberichts des Fachbereichs Revision. Vorberaten wird die Feststellung des Jahresabschlusses und des Betriebsergebnisses 2017 des hospitalischen Forstbetriebs und Aufteilung des Überschusses. Es schließt sich eine nichtöfffentliche Sitzung des Hospitalausschusses an. Um 18 Uhr tagt außerdem der Verwaltungs- und Finanzausschuss öffentlich zu den folgenden Themen:

Überplanmäßige Mittelbereitstellung auf dem Produkt Personalwesen / Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen