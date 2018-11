Technik Ausbau folgt dem Kundenverhalten

Von Sigrid Bauer

Der bisherige Funkmaststandort wurde gekündigt, weshalb die Telekom Ersatz sucht. Am günstigsten wäre der Bereich des Sportplatzes im Zentrum des Ortes. „Dort könnte die Funkstrahlung deutlich niedriger sein, als wenn der Mast weiter entfernt von den Kunden steht“, erklärte Telekom-Mitarbeiter Michael Zieg. Es sei bei der angestrebten LTE-Technik nicht sinnvoll, den Mast weiter weg aufzustellen.

Die bei uns gültigen Grenzwerte für Funkstrahlung seien 1997 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) übernommen worden. Die Einhaltung werde in Deutschland für jeden Standort kontrolliert. „Deshalb werden bei uns auch andere Strahlenquellen im Umfeld miteinbezogen“, betonte er. In der Schweiz betrage der Grenzwert zwar nur ein Zehntel, aber dort werde das umgebende Feld nicht berücksichtigt. Wegen des niedrigen Grenzwerts müssten statt eines Masts mehrere mit weniger Leistung errichtet werden.

Die sektorisierten Antennen haben eine Hauptsenderichtung. Von der Ortsmitte aus sei mit drei Antennen ganz Michelbach abgedeckt. Möglich wären auch andere Standorte innerhalb eines Kreises um die Ortsmitte, so Zieg. „Wir sind verpflichtet, die Vorschläge der Gemeinde vorbehaltlos zu prüfen, aber die Telekom wird nicht jedem gerecht“, räumte er vor dem Gemeinderat ein.

Der neue Funkmast solle auch für die 5G-Technik nutzbar sein. „Das Netzverhalten der Kunden steuert unseren Ausbau. Über das 5G-Netz entscheiden die Kunden und die Industrie. Über 60 Prozent des Datenflusses sind mobil“, betonte Zieg. In den letzten Jahren habe die Telekom die vorhandenen Maste aufgerüstet. „Wenn wir auf einem Mast, wo vorher nur GSM war, LTE 800 in Betrieb nehmen, steigt der Datenverkehr explosionsartig, dann müssen wir bald auf LTE 1800 ausbauen“, so Ziegs Erfahrung. Also werde ein Bürger, der mit wenig Internetnutzung zufrieden ist, von der Anzahl der Vielnutzer überfahren, schlussfolgerte Gemeinderat Michael Schutta.

Bisher wird Michelbach mit dem GSM-Standard (Global System for Mobile Communication) versorgt, dem weltweit am stärksten verbreiteten Standard für volldigitale Mobilfunknetze. „Wenn wir unseren Mast abbauen und keinen Ersatzstandort finden, sind manche Bereiche des Ortes nicht mehr versorgt“, warnte Zieg. Die Leistung weiter entfernter Sendeantennen zu verstärken, funktioniere aufgrund von Standortbedingungen nicht.

Auf Nachfrage von Gemeinderat Herrmann Renz räumte Zieg ein, dass sich die Strahlung mit dem neuen Mast mindestens verdoppelt. Der 25 bis 30 Meter hohe Mast würde auch anderen Netzbetreibern zur Verfügung gestellt. Zum Vorschlag Wolfgang Schickners, den Glasfaserausbau voranzutreiben, statt auf Mobilfunk zu setzen, meinte Zieg: „Unsere Kunden werden weiterhin mit dem Handy ins Internet gehen.“

Fragen der Haftung

Bürgermeister Werner Dörr ging auf die Haftung bei Schädigung durch Mobilfunk ein. Er befürchtet Ansprüche gegen die Gemeinde, wenn sie mit einem Standort dient. Das verneinte Zieg. Dörr fragte auch nach der gepulsten Strahlung, vor der beim Infoabend der Michelbacher Initiative gegen Mobilfunk beide Referenten gewarnt hatten. Laut Zieg sei sie seit Einführung des UMTS-Standards eine Randerscheinung. Auf Anfrage dieser Zeitung bleibt Referent Prof. Dr. Babilon, ein Physiker, bei seiner Aussage und zitiert aus der Fachliteratur: „Varianten von … und LTE arbeiten mit dem Duplexverfahren TDD (Zeitduplex) ... das zwangsläufig zu einer periodischen Pulsung führt.“ Er habe in seinem Vortrag bewusst weitere Schädigungsmechanismen der Mobilfunkstrahlung weggelassen, da er nicht vor Fachpublikum, sondern vor der Allgemeinheit referiert habe, betont er. „Aber unsere Angaben sind wissenschaftlich fundiert, basieren auf Veröffentlichungen unabhängiger Forschungsaktivitäten, die vor Veröffentlichung diversen Experten auf diesen Gebieten vorgelegt und dann von diesen Personen freigegeben wurden“, erklärt er dieser Zeitung. Ihm sei es primär um die Botschaft gegangen: „Ganz so unschädlich, wie von der Industrie behauptet, ist Mobilfunk definitiv nicht.“