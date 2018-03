Kunst Aus einer Wurst wird ein Wachturm

Kirchberg / Guido Seyerle

Es wird konzentriert gearbeitet im Kultur- und Werkstattzentrum der Schloss-Schule. Mattanja Heck (16) knetet Ton. Die zwei chinesischen Internatsschülerinnen Caiwei „Peggy“ Li (16) und Xinyi „Melina“ Schao (17) schneiden aus einer flachen Tonschicht Puzzleteile. Lukas Maaß (10) glättet einen modellierten Quader vorsichtig mit den Fingern.

Wo früher in den hohen Räumen Ski produziert wurden – böse Zungen formulierten damals den Slogan „Fährst du Benner-Ski, bist du schneller hie“ –, leben heute die Schüler ihre kreative Ader aus. Sei es mit Ton oder mit Instrumenten. Immer wieder klingen aus dem Nebenraum Töne der Bläserklasse herüber. Die sechs Schüler der Töpferklasse lächeln, einer sagt: „Manche Lieder hören wir seit Jahren.“

Drei Monate steht bei den Fünft- beziehungsweise Sechstklässlern Töpfern auf dem Stundenplan. Nach dieser Zeit kommen in diesen Schuljahren noch die Themen Kochen und Holz dran, das Jahr darauf Metall und Nähen. Seit 22 Jahren unterrichtet der Mistlauer Töpfer Stefan Fitzlaff in Kirchberg: „Ich lege Wert darauf, dass die Basis gelegt wird. Die bekommt man nur mit viel Übung.“

Keramik ist den meisten nur vom Essgeschirr her bekannt, dabei ist die Verwendung vielfältig. „Man findet sie in der Raumfahrt und in jedem Handy“, klärt der 61-Jährige auf. An der Schloss-Schule gibt es eine ganz persönliche Verwendung: Die Töpfer-AG stellt die personalisierten Becher für die Abiturienten her. Muster davon stehen in den Regalen im Töpferzimmer.

Lukas aus Herboldshausen baut an einem Wachturm, er soll circa 30 Zentimeter hoch werden. Die dazugehörigen Gewehrschützen aus Kunststoff warten bereits daheim auf ihren Einsatz. Doch noch ist nur der Sockel fertig. Um Höhe zu gewinnen, formt Lukas aus dem Westerwald-Ton eine lange Wurst, legt diese auf die darunterliegende fertige Schicht des Wachturms. Der Betrachter ahnt: Es sind noch einige Tonwürstchen notwendig, bevor die endgültige Höhe des Turms erreicht sein wird.

Einfache Lösung

Fitzlaff beobachtet seine Schüler aufmerksam, ohne sie zu belehren. Funktioniert etwas nicht, greift der Töpfer ein: „Das ist noch viel zu weich, das würde mir auch davonlaufen.“ Die einfache Lösung: Die Schüler müssen zum Fön greifen und vorsichtig die Feuchtigkeit im Werkstoff reduzieren. Bei den beiden chinesischen Schülerinnen behilft sich Fitzlaff mit einem Kniff: „Bitte macht mir eine Zeichnung, was ihr machen wollt.“ Peggy und Melina nehmen das Angebot gerne an. So gut sie dank dem Besuch im Haller Goethe-Institut schon Deutsch sprechen, es fehlen einfach noch ein paar Fachbegriffe. Während die Schüler an ihren Werkstücken arbeiten, erfahren sie von ihrem Lehrer, dass er seine Töpferlaufbahn nach dem Abitur vor 40 Jahren in Südfrankreich begonnen hat.

Das Geheimnis beim Töpfern? Fitzlaff lächelt: „Es gibt nur zwei: üben und üben.“ Dabei zeigt der Handwerksnachwuchs bereits eine gute Fingerfertigkeit. Fitzlaff will sein Know-how noch ein paar Jahre weitergeben und sieht dies als Verpflichtung. Deshalb unterrichtet er seit acht Jahren ebenfalls in der JVA in Hall. Auch dort weist er zu Beginn der Töpfer-AG auf etwas Wichtiges hin: „Viele kennen nur noch den Cornflakes-Griff. Sie müssen zuerst lernen, wie man ein Werkstück aus Ton richtig und vorsichtig anfasst.“