Aus dem Gemeinderat Aus dem Gemeinderat Vellberg

Vellberg / Elisabeth Schweikert

In nichtöffentlicher Sitzung im April hat der Gemeinderat die Konzeption der Verwaltung über die Gewerbeflächenentwicklung der Stadt Vellberg zur Kenntnis genommen. Der Gemeinderat hat die Stadt beauftragt, das Gebiet östlich des bestehenden Gewerbegebiets Talheim zu untersuchen und zu prüfen, ob eine Realisierung möglich ist.

Haus für Flüchtlinge

Die Stadt Vellberg hat in Eschenau ein Gebäude auf unbestimmte Zeit zur Flüchtlingsunterbringung angemietet.

Bauhof wird verpachtet

Das alte Bauhofgelände stand nach dem Umzug in den Neubau bei Talheim leer. Jetzt verpachtet die Stadt das Gelände auf zwei Jahre an Jungunternehmer aus Schwäbisch Hall. Auch das bisherige Feuerwehrgebäude wird auf unbestimmte Zeit an einen anderen Interessenten vermietet.

Neue Vereinsförderung

Die Stadt Vellberg stellt die Vereinsförderung um. Bemessungsgrundlage ist die Anzahl der Mitglieder, die unter 18 Jahre alt sind. Insgesamt werden 6000 Euro dafür verteilt. In der Gemeinderatssitzung zeigte Kämmerer Oliver Taubald auf, dass sich die Ausgaben der Stadt für die Vereine auf jährlich 166 500 Euro belaufen. Den Löwenanteil macht die kostenlose Bereitstellung von Räumen und Flächen aus. Das neue Modell gilt ab 2019. Die Vereine werden angeschrieben

Gesteuerte Bebauung

Seit 2017 können Fotovoltaik-Freiflächen auf allen Gemeindeflächen erstellt werden, wenn die Bodenqualität schlecht ist. Dies trifft auf fast alle Flächen auf der Gemarkung Vellberg zu. Von mehreren Seiten sind jetzt potenzielle Investoren auf die Stadt Vellberg zugekommen. Damit es nicht zu einem Wildwuchs kommt, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag im neuen Feuerwehrmagazin beschlossen, bei einer Klausursitzung Kriterien festzulegen. Diese sollen definieren, welche Ausschlussgründe gelten sollen. Kriterien können sein: Der Abstand zur Wohnbebauung oder Baudenkmalen oder geschützte Flächen.

Ehrung für Dieter Walz

Für sein außergewöhnlich hohes Engagement für die TSG Abteilung Basketball Flyers ist Dieter Walz am Donnerstagabend mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden.