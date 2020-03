Es ist eine schwierige Zeit. In diesen Tagen und Wochen der Corona-Pandemie scheint nichts mehr normal zu sein. Bei den Menschen tauchen viele Fragen auf: Wie soll man der Krise begegnen? Wie kann man den Alltag bewältigen? Schicken Sie uns Ihre Fragen. Wir wollen sie sammeln und versuchen, sie zu beantworten.

Es ist aber auch eine Zeit, in der die Menschen viel Ungewöhnliches erleben und besondere Erfahrungen sammeln. Erzählen sie uns Ihre Geschichten und Erlebnisse. Etwa darüber, wie Ihnen geholfen wird. Oder auch wie sie selbst verantwortungsbewusst anderen Menschen helfen. Oder haben Sie kreative Ideen, wie Sie anderen Menschen in der Corona-Krise Mut machen und sie zu vernünftigem Handeln motivieren können? Dann schreiben Sie uns. Wir wollen Ihre Erfahrungen weitergeben – damit wir gemeinsam gut durch diese Pandemie kommen. Bitte schicken Sie Ihre E-Mail mit dem Stichwort „Pandemie-Erlebnisse“ an redaktion.hata@swp.de und geben Sie eine Telefonnummer für Rückfragen an. Jeder kann mitmachen.