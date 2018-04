Tradition Auf keinen Fall Helene Fischer

Kindertruppe besteht inzwischen seit 140 Jahren

Der Kleine Siedershof trat erstmals zum zehnten Jubiläum des Haller Kinderfests am 19. Juni 1878 in Erscheinung. Der Auftritt war so erfolgreich, dass die Kindertruppe mittlerweile seit 140 Jahren Bestand hat. Aufgenommen werden Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren. Wer sich schon früher erwachsen fühlt, darf auf Wunsch bereits mit 14 Jahren zum Großen Siedershof wechseln. Der wichtigste Termin im Sieder-Jahr ist das Kuchen- und Brunnen- Fest. Die Mitgliedschaft im Verein bedeutet für die Mini-Sieder nicht nur „Arbeit“ bei den Proben und den Auftritten: Es wird auch eine Vielzahl gemeinsamer Freizeitaktivitäten angeboten. Die Vereins- und Proberäume sind im Crailsheimer Tor. Wer Lust bekommen hat, zu einem Teil bester Haller Tradition zu werden, schreibt eine Mail an info@siedershof.de. cito