Traditionsgruppen Auf Du und Du mit dem Dudelsack

Die Musiker marschieren in voller Pracht in das Rund der Arena Hohenlohe in Ilshofen ein. © Foto: Beatrice Schnelle

Ilshofen / Beatrice Schnelle

Allein die Namen klingen schon wie Musik. Den längsten haben „The Original Royal Sulgemer Crown Swamp Pipers“. Drummer Michael Martinez schwört Stein und Bein, den Zungenbrecher selbst nach mehreren Whiskys noch flüssig aussprechen zu können. Die Original Königlichen Saulgauer Kronen-Sumpf-Pfeifer – so die Übersetzung der aus Englisch und oberschwäbischer Mundart komponierten Bezeichnung – sind eine der elf Pipe & Drum Formationen, die aus ganz Süddeutschland nach Ilshofen gereist sind, um am Samstagabend einen ordentlichen Hauch Highland-Luft durch die Arena Hohenlohe wehen zu lassen.

240 Bläser und Trommler

Flankiert wird das karierte Aufgebot von den rund 50 dunkelgrünen Blechbläsern und Percussionisten des Musikvereins Jagstzell sowie den wilden „Surfdrummers“ aus der Schweiz. Weiß und rot wie frische Erdbeertörtchen mit viel Sahne marschiert Deutschlands bekannteste Brassband geradewegs in die Herzen des Publikums: Das Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden riss mit seinen originellen Choreographien schon bei weltweiten Konzerttouren Fans dekorativer Militärauftritte vom Hocker.

Gänsehaut-Feeling. Um diesen strapazierten Begriff kommt man leider nicht herum, will man die geballte Wirkung der Heerschar aus insgesamt 240 Bläsern und Trommlern beschreiben. Den Gesetzen der Physik folgend, übertragen sich die Schallwellen auf die menschliche Epidermis und erzeugen dort den Effekt, der süchtig macht. Das bekennen jedenfalls alle befragten Zuschauer, egal ob aus den Generationen Hip-Hop oder 50plus.

„Es gleicht dem Lebensgefühl, wenn man beim Surfen auf die nächste Welle wartet“, zieht Michael Martinez sportliche Vergleiche. Kann er den eigenartigen Ton, den ein Dudelsack erzeugt, in Worte fassen? „Als würde man eine Katze überfahren“, erwidert der Saulgauer Überraschendes, erläutert dann jedoch: „Nur, wenn die Umgebungstemperatur zu niedrig ist, die Instrumente reagieren darauf sehr empfindlich.“ In der von Leidenschaft erhitzen Arena besteht diese Gefahr nicht. Die Sackpfeifen fühlen sich dort hörbar wohl.

„Manche Leute sagen, es klingt wie ein Urschrei“, steuert Michael Forster, Chef der oberbayrischen „Dark Highland Pipes & Drums“, eine philosophische Klangdefinition bei. Vielleicht wolle jeder Dudelsackspieler einfach raus aus dem öden Alltag. Wer traurig ist, soll also Dudelsack lernen? Auf jeden Fall, findet der prachtvoll gewandete 55-Jährige. Goldene Stickerei und fein ziselierte Silberschnallen auf martialischen Ledergurten blitzen an seiner Uniform. Die Frage, was sie unter dem Kilt tragen, kann keiner der Männer mehr hören. „Die Zukunft Schottlands“, lautet die widerwillig geknurrte Standard-Replik.

Den Takt angeben und gut aussehen ist die Aufgabe der sechs Tambour-Majore, die bei Auftritten der „Massed Band“, also aller anwesenden Musiker, voranschreiten. Mit ihren hohen Fellmützen und üppig verzierten Paradeuniformen seien sie die Visitenkarte der ganzen Veranstaltung, erklärt Marco Casutt. Der 64-jährige Schweizer übt sein Handwerk schon seit zehn Jahren aus. „Es lohnt sich, etwas mehr Geld für die Kilts auszugeben“, hat er gelernt, „die günstigen knittern rasch und fallen nicht richtig.“ Kollege Jörg Behmke aus Brandenburg zeigt stolz seine schwere Uniform der Royal Highland Fusiliers: „Alles Original schottische Armee!“ Casutt liefert übrigens die poetischste Beschreibung des Dudelsack-Tons: „Ein melodischer Wohlklang, in dem man schwelgen kann.“

1500 Besucher in der Arena

Die Pfeifer und Trommler lassen die 1500 Menschen auf den Arena-Rängen vor allem in traditionellen Wohlklängen schwelgen, was am auf eine Oktave begrenzten Tonumfang der Sackpfeifen liegt. Auch moderne Kompositionen haben darum oft mittelalterlichen Charakter, wie die düstere Titelmelodie aus der TV-Serie „Game of Thrones“, intoniert von der „Ehingen Donau Pipe Band“. Mehr Spielraum steht den tanzenden Musikern der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden zur Verfügung. Von zackigen Märschen bis „Fluch der Karibik“ reicht er, und „Somewhere over the Rainbow“ kommt die Deutsche Nationalhymne zum Vorschein.

Das Publikum singt stehend mit, zuletzt sogar ganz ohne Feuerwehr-Begleitung. „Das war sehr schön, das kann man ruhig mal machen“, beruhigt der Bremer Moderator Gerry Grimm jene, die sich dabei seltsam gefühlt haben mögen. Recht hat er. In den USA oder Schottland wäre die patriotische Kundgebung vermutlich selbstverständliche Pflicht gewesen.