Kommentar Jürgen Stegmaier zum Recaro-Standort Schwäbisch Hall Auf der Kippe

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Friedrichshafen oder Schwäbisch Hall? 2006 stand auf der Kippe, wo Recaro künftig seinen Hauptsitz haben würde. Damals hatte der Flugzeugsitzehersteller 1000 Mitarbeiter an allen Standorten, 460 davon in Hall. Heute sind es weltweit 2700, allein 1300 im Industriegebiet Stadtheide. Der Jahresumsatz betrug zu der Zeit 200 Millionen Euro. 2018 wird er wohl die Marke von einer halben Milliarde Euro deutlich überspringen. Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim zeigte damals erheblichen Einsatz, um Recaro in Schwäbisch Hall zu halten. Das ist gelungen, obwohl Friedrichshafen als Stadt mit Luftfahrtgeschichte ein sehr starkes Argument hatte. Die aktuellen Zahlen, die sich in zwölf Jahren verdreifacht haben, machen deutlich, dass dies für die Entwicklung Halls ein großer Schritt war.