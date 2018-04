Apropos Auf der Kippe

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Wolfgang Gilgen gab sich am Montag beim Spatenstich zu einer neuen Logistikhalle ausgesprochen zuversichtlich. Das Geschäft mit den Stromwandlern und Messumformern, wie sie sein Unternehmen MBS entwickelt und fertigt, werde auch künftig florieren. Denn je sparsamer mit der elektrischen Energie gewirtschaftet werden muss, desto höhere Bedeutung komme der Messtechnik zu. Weniger sicher ist sich Wolfgang Gilgen, der den Titel eines Professors führt, was die allgemeine Verfasstheit der Wirtschaft anbetrifft. Er rechnet damit, dass die Zinsen mittelfristig deutlich steigen. Das werde vielen Betrieben das Genick brechen, weil sie zu viel auf Pump investiert hätten.

Energisch reagiert IHK-Präsident Harald Unkelbach auf die Zurückhaltung des Wissenschaftsministeriums hinsichtlich der Finanzierung des Campus Schwäbisch Hall der Hochschule Heilbronn. Die heimischen Unternehmen und die Stadt Hall pumpen Millionen in den Standort, das Land beteilige sich dagegen nicht mehr als unbedingt nötig. Langfristig könnte der Campus wegen der nicht nachhaltigen Finanzierung sogar auf der Kippe stehen. 161 Studierende starteten 2009, inzwischen sind es mehr als 1000, demnächst könnten es 1500 werden. So was nennt man eine Erfolgsgeschichte. Es wäre töricht, diese abzuwürgen.