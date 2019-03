Apropos Auf der ganzen Welt benötigt

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Kärchers Wachstum schwächt sich ab. Vielleicht erreicht der Markt doch eine Sättigung – zumindest was Hochdruckreiniger anbetrifft. Und möglicherweise ist es noch zu früh für das technische Erkennen, was, wann und wo zu putzen ist und die daraus folgenden Schritte. Diese Technologie schlägt vielleicht erst in der Zukunft durch und sich in der Bilanz nieder. 85 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet Kärcher außerhalb Deutschlands. Riesig sind die Märkte in den USA und China. Was die Menschen, die in den Bühlertal-Werken arbeiten, davon haben, ist allerdings ungewiss. Denn Kärcher verstärkt seine Aktivitäten im Mittleren Westen und Fernen Osten.

Vier von fünf Weltmarktführern aus dem Landkreis Schwäbisch Hall sind Maschinenbauer. Ist dies ein Zufall? Nein. Optima, Bausch+Ströbel, Groninger und Schubert stellen Abfüll- und Verpackungsmaschinen her, die auf nahezu der ganzen Welt gebraucht werden. Und oft ist die nächste Technikgeneration gefragt, denn die Anforderungen verändern sich. Optima-Chef Hans Bühler identifiziert die Wachstumstreiber anschaulich: Die Verpackungen werden kleiner, die Zahl der Haushalte nimmt zu, mehr ältere Menschen brauchen mehr Arzneimittel und schließlich schafft der zunehmende Wohlstand in ehemaligen Entwicklungsländern neue Märkte.