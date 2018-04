Auszeichnung Auf der anderen Seite der Ehrennadel

Schwäbisch Hall / Bettina Lober

Eine ungewohnte Perspektive für Tobias Rieger und Bianca Stöker. Ungezählte Male haben die beiden als Erstes Hofpaar des Großen Siedershofes bei wichtigen Ereignissen in der Stadt – vom Eintrag ins Goldene Buch bis zum Empfang internationaler Gäste – in ihrer Siederstracht für festlichen Glanz gesorgt. „Bei sonstigen Ehrungen sind sie oft mit auf der Bühne und begleiten den Festakt“, sagt Halls Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim. Am Montagabend aber gehören die beiden bei der von Haller Musikschülern schwungvoll untermalten Feier in der Hospitalkirche selbst zu den Geehrten. Der Arbeitskreis Heimatpflege des Regierungsbezirks Stuttgart zeichnet fünf Persönlichkeiten für ihre Verdienste in der Heimatpflege aus – darunter das Erste Hofpaar, stellvertretend für den Großen Siedershof.

Die Ehrennadel des Arbeitskreises werde seltener verliehen als etwa das Bundesverdienstkreuz, stellt OB Pelgrim anerkennend fest. Ende der 70er-Jahre wurde der Arbeitskreis Heimatpflege gegründet „und hat heute mehr als 200 000 Mitglieder“, erklärt Paul Nemeth. Der CDU-Landtagsabgeordnete aus Böblingen ist Vorsitzender des Arbeitskreises und würdigt in Hall das Engagement der Geehrten. Deren vielseitiger Einsatz stifte Identität in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche. Die Pflege kultureller Traditionen beuge der Orientierungslosigkeit vor. Heimat biete Halt, zugleich müsse Heimat offen sein für Neues. Überhaupt: Weltoffenheit und Neugier seien quasi Bestandteile der Schwaben-DNA, sagt Nemeth selbstbewusst – und bezieht gewiss auch die Hohenloher mit ein.

Mehr als 450 Auftritte seit 2002

Brauchtumspflege sei die Basis für kulturellen Austausch, der die plurale Gesellschaft menschlich und lebenswert mache, betont der Arbeitskreis-Vorsitzende. Dafür sorgt zum Beispiel der Große Siedershof Schwäbisch Hall als „lebendiges Zeugnis einer vielschichtigen Vergangenheit“, sagt Nemeth. Bianca Stöker, 1974 in Hall geboren, ist seit 1988 Mitglied im Großen Siedershof. Tobias Rieger wurde 1971 in Hall geboren und gehört der Familie des Stammsieders Sebastian Vogelmann an, deren Ursprünge bis auf das Jahr 1466 zurückgehen. Bianca Stöker war seit Anfang 1998 Erste Hofdame und führte gemeinsam mit Rieger, der seit 2002 Erster Hofbursche ist, den Siedershof an. Dazu gehören zahlreiche Auftritte: Mehr als 450 waren es seit 2002. Schließlich repräsentiert der Siedershof mit seinen derzeit mehr als 100 Mitgliedern die Stadt Hall auch international, beispielsweise in den Partnerstädten. Im Januar hat Bianca Stöker ihr Amt nach 20 Jahren an Julia Hilcz weitergegeben. Auch Tobias Rieger hat angekündigt, dieses Jahr seine letzte Saison als Erster Hofbursche zu bestreiten. „Ich habe das immer gerne gemacht“, sagt Bianca Stöker dankbar und stolz. So geht es auch Tobias Rieger, der jetzt die Ehrennadel, die die Form eines stilisierten Eichenblatts hat, am Revers tragen darf. Er dankt im Namen aller Geehrten: „Wir sind stolz, in dieser Heimat leben zu dürfen.“

Was lebendiges Brauchtum bedeutet, das erleben die Festgäste im Anschluss: Der Große Siedershof marschiert mit Trommeln und Fanfaren in den Hospitalhof ein – eine würdigende Überraschung auch fürs Erste Hofpaar, obwohl der OB den Auftritt bei seinem Grußwort angekündigt hatte.