Finanzwirtschaft Auf dem Weg zum Technologieunternehmen

In der Filiale in Schwäbisch Hall sind derzeit drei Mitarbeiter mit der Betreuung der Kunden vor Ort beschäftigt. © Foto: Commerzbank

Schwäbisch Hall / Heribert Lohr

Finanzwirtschaft Commerzbank setzt auf Betreuung vor Ort und weitet ihr digitales Angebot zusätzlich aus. Filiale in Schwäbisch Hall mit deutlichen Zuwächsen.

Die Commerzbank in Schwäbisch Hall konnte ihren Wachstumskurs im zurückliegenden Geschäftsjahr fortsetzen. Im Geschäft mit Privatkunden hat die Bank dabei weitere Kunden hinzugewonnen und ihren Marktanteil bei Immobilienfinanzierungen und im Wertpapiergeschäft ausgebaut. „Wir haben unseren Kundenbestand um 1,2 Prozent ausgeweitet. Insgesamt betreut die Niederlassung Heilbronn jetzt über 111 000 Kunden. In Schwäbisch Hall sind es 4200 Kunden“, sagt Johannes Kube, Niederlassungsleiter Privat- und Unternehmerkunden. Die Filiale Schwäbisch Hall ist eine von 13 Filialen in der Niederlassung Heilbronn.

Im Kreditgeschäft profitierte die Filiale vom Immobilienboom und konnte dabei den Bestand an Baufinanzierungen um 15 Prozent steigern. Das Gesamtkreditvolumen beläuft sich nun auf 16 Millionen Euro, ein Plus von 8,6 Prozent zum Vorjahr.

Auch das verwaltete Kundenvermögen stieg im vergangenen Jahr 2017 um 4,8 Prozent auf jetzt 31 Millionen Euro. Bei der Geldanlage profitierten die heimischen Anleger zunehmend von der allgemeinen Börsenentwicklung. „Wer anlegt, statt zu sparen, kann auch im Niedrigzinsumfeld sein Geld bei überschaubarem Risiko vermehren“, betont Kube und gibt einen Marktausblick: „Für 2018 rechnen unsere Volkswirte weiter mit einer positiven Wirtschaftsentwicklung und steigenden Aktienkursen. Auch in diesem Jahr werden Wertpapiere dem Sparschwein überlegen sein.“ Wohl auch durch ihr kostenloses Girokonto – an dem die Bank aus strategischen Gründen festhält – gelang es, über 100 neue Konten zu eröffnen, und sich so weitere Kunden dazuzugewinnen.

Die Herausforderungen im Bankgeschäft sieht Johannes Kube als Chance: „Wir bauen die Bank um, damit sie zu den langfristigen Gewinnern des Wandels gehört.“ Digitale Angebote, wie die Baufinanzierung per App und eine automatische Liquiditätsprognose für klein- und mittelständische Unternehmer, sollen das Wachstum weiter ankurbeln. Rund 80 Prozent aller Arbeitsprozesse sollen bis 2020 digitalisiert werden. Die Bank wandelt sich damit zu einem Technologieunternehmen. Trotzdem hat der direkte Kontakt zu den Kunden bei der Markterschließung weiterhin oberste Priorität. Dafür modernisiert das Bankhaus seine Filialen. Auch der Standort Schwäbisch Hall in der Neuen Straße ist über zwei Etagen modern und großzügig angelegt. Johannes Kube: „Das ist ein klares Bekenntnis zu unserer Präsenz vor Ort. Mit neuen digitalen Angeboten und persönlicher Beratung wollen wir auch in Schwäbisch Hall und der Region weiterwachsen.“ Die Commerzbank beschäftigt in der Kocherstadt drei Mitarbeiter, die Niederlassung Heilbronn zählt 154 Beschäftigte. Spezialisten für die Themen Anlage, Vorsorge, Immobilien und Geschäftskundenberatung stehen ebenfalls parat.