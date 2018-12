Fahrverbote Auf dem Land ist der Diesel attraktiv

Landkreis / Kerstin Dorn

Fahrverbote in Städten und jetzt sogar auf der Autobahn: Der Flickenteppich der von Fahrverboten betroffenen Regionen wird größer und die Diskussion um die Dieseltechnologie aufgeregter. Es ist ein Tauziehen: An einem Ende versuchen Kunden und Verbände, Hardwarenachrüstungen durchzusetzen und auf der anderen Seite nutzen die Hersteller die Chance, das Neuwagengeschäft anzukurbeln. In ihrer Mitte werden die Händler hin- und hergerissen. Jürgen Karpinski, Präsident des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes, sprach von einigen 100.000 Euro-5-Standfahrzeugen, die sich nur schwer verkaufen ließen, von Insolvenz bedrohten Händlern und von Schäden in Milliardenhöhe.

Auf dem Land kein Problem

Stefan und Lutz Härterich, die Geschäftsführer der Koch-Autogruppe, vertreten in ihren Häusern alle Marken der im VW-Konzern produzierten Fahrzeuge. Sie wollen nicht in die Grabgesänge auf den Selbstzünder einstimmen. Sie finden, dass der Diesel erstens zu Unrecht und zweitens zu pauschal verteufelt wird.

Das Thema Emissionen werde zu einseitig betrachtet und erfordere weit mehr Aufklärung, als es die Diskussion um die Stickoxide derzeit biete. Anders als vom Deutschen Kraftfahrzeuggewerbe beklagt, sehen sie sich auch nicht über Gebühr belastet. Die Koch-Gruppe verkaufe im Jahr etwa 7500 Neu- und Gebrauchtfahrzeuge. Etwa 60 Prozent davon seien finanziert oder geleast. Bei Audi läge der Anteil mit 80 Prozent etwa doppelt so hoch wie bei Seat. VW liege mit 60 Prozent Anteil etwa in der Mitte. Der hohe Anteil an Rück­läufern aus Finanzierungs- und Leasingvereinbarungen bei Audi werde über Restwertmodelle abgesichert. Kommen die Fahrzeuge in den Wiederverkauf, könnten sie zu günstigen Konditionen angeboten werden, was viele Käufer dazu animiert, sich ein sonst unerschwingliches Fahrzeug zuzulegen. Die VW-Rück­läufer gingen an den Hersteller zurück. Im Autohaus Koch würden – ein entsprechend aktives Marketing vorausgesetzt – die hohen Kaufanreize über Umwelt- und Wechselprämien ihre Ziele nicht verfehlen und in etwa wie die Abwrackprämie vor zehn Jahren die Verkaufszahlen ankurbeln. Zumal die Käufer in der Region doppelt profitieren könnten: Durch die angekündigten Fahrverbote in Heilbronn und Stuttgart seien die Kunden von den höheren Wechselprämien begünstigt. „Ein Euro-5-Fahrzeug auf dem Land zu fahren, ist derzeit die lukrativste Möglichkeit überhaupt, Auto zu fahren“, argumentiert Lutz Härterich, „vor allem, wenn man nur selten in die von Fahrverboten betroffenen Städte fahren muss.“

Auch Uwe Steck, Verkaufsleiter bei BMW-Rhein in Rothenburg, hält die aktuellen Diskussionen für Panikmache und sagt: „Wir verkaufen genauso viele Diesel wie vor den Fahrverboten, weil sie im ländlichen Raum einfach am rentabelsten sind.“ Außerdem liefere BMW bereits seit 2016 die Euro-6-Norm aus. „Die Euro-5-Leasingrückläufer waren bei uns schon durch, bevor die große Diskussion begann.“ In Goldgräberstimmung sei man trotzdem nicht, „weil die Kunden stark verunsichert sind, was da noch kommen wird“, so Steck.

In puncto Hardwarenachrüstung gehen die Meinungen weit auseinander: Während man bei Koch generell dafür plädiert, sobald die ungeklärten Fragen der Haftung bei Gewährleistungsansprüchen geklärt sind, lehnt man bei BMW Nachrüstungen ab. Zu einer Stellungnahme war nur die Zentrale in München bereit. Zur schnellen Verbesserung der Luftqualität sehe man in Hardware­nachrüstungen keine sinnvolle Option. „Der Fortschritt in der Dieseltechnologie könne nicht sinnvoll mit einer nachträglich entwickelten technischen Lösung auf Fahrzeuge übertragen werden, die vollumfänglich die Zulassungsanforderungen der EU erfüllen“, wird der Vorstandsvorsitzende Harald Krüger zitiert. Konkrete Angaben zu finanziellen Nachteilen durch die Neubewertung von Leasingfahrzeugen will man nicht öffentlich machen.

Hoffen auf Nachrüstungen

Thomas Stegmaier, Geschäftsführer vom Automobil-Forum Crailsheim, sieht in den Wertverlusten älterer Diesel-Pkw durchaus ein Problem und hofft auf mehr Nachdruck von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), der der Bundesregierung zu viel Verständnis für die Industrie vorgeworfen hat. Auch der Verband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe kämpft weiterhin um Hardwarenachrüstungen für Euro-5-Dieselfahrzeuge. „Das ist gut für die Umwelt, trägt zum Werterhalt älterer Diesel-Fahrzeuge bei und bringt freie Fahrt in die Verbotszonen“, argumentiert Präsident Jürgen Karpinski.