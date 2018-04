Naturgarten  Auf dem Burghügel wuchert Blaustern

Blaufelden / Elisabeth Schweikert

Wer die Gartentüre durchschreitet, tritt in eine andere Welt. Eben noch im Heute, eben noch im beschaulichen Herrentierbach, in dem es nach Bauernhof riecht und fleißig in Hof und Garten gewerkelt wird. Auf der anderen Seite der Gartentüre scheint eine andere Zeitrechnung zu gelten.

Fröhlich und mit festem Händedruck begrüßt Tina Oestreich (51) den Gast und plaudert, als sei man lange miteinander bekannt. Es geht vorbei an ihrem schmucken Fachwerkhäuschen zum Burghügel, der sich hinter dem früheren Wirtschaftshof der Burg erstreckt.

„Vor wenigen Jahrzehnten lagen dort noch Steine, Reste des Burgturms. Sie sollen, so heißt es im Dorf, zum Bau der Brücke verwendet worden sein“, erzählt Oestreich. Die tatkräftige Frau ist vor 18 Jahren mit ihrem Mann aus der Bankenmetropole Frankfurt nach Hohenlohe gezogen. „Ich war in der Modebranche tätig und hatte mit Garten nichts am Hut.“ Eigentlich. Aber ausgelaugt und krank vom vielen Arbeiten in der Großstadt, war ihr beim ersten Besuch in Hohenlohe klar: Das ist es. Noch bevor ihr Mann bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall seinen Arbeitsvertrag unterschrieben hatte, unterzeichnete das Paar beim Notar den Vertrag für das Anwesen.

„Ich will so wenig wie möglich eingreifen“, erklärt Oestreich ihr Konzept für den naturnahen Teil des Gartens rund um den Burghügel. Die Salamander und Kröten sollen im Burggraben ihr Refugium haben. „Wenn es regnet, läuft er mit Wasser voll, obwohl der Platz hier höher liegt als das Dorf.“ Das Gras wird von fünf Schafen kurz gehalten. Kommen die irgendwann als Braten auf den Tisch? Tina Oestreich legt den Kopf schräg, lächelt und schaut beinahe vorwurfsvoll. „Die dürfen hier bis zu ihrem Lebensende bleiben.“ Das Gleiche gilt für die Laufenten, die eben mit hoch erhobenem Kopf zu ihrem Stall stolzieren sowie für die Hühner und die Kaninchen. Und was ist mit dem Bussard? Oestreich zieht die Schultern hoch und erklärt: „Dann haben sie wenigstens gelebt.“

Am westlichen Rand der Baumwiese, dort wo der Burggraben in die Ebene ausläuft, grenzt ein breiter Zaun das Anwesen ab. „Eine Benjeshecke.“ Zwischen Pfosten liegen Äste, Baumschnitt und Moos – ein Refugium für Tiere, die dort Unterschlupf finden. An der Südseite des Hauses ist ein Bauerngarten angelegt, mit Rondell in der Mitte und säumenden Blumenstauden. „Jeder räumt im Herbst seinen Garten aus“, so Oestreich, „das ist der Tod der Tiere.“ Sie lasse die verwelkten Pflanzen stehen, damit Kleinlebewesen überwintern können. „Und es sieht schön aus“, schwärmt sie von mit Raureif überzogenen Blütenständen.