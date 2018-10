Holzbaupreis Auch Schaffitzel kann sich freuen

Schwäbisch Hall / swp

Dem Baumwipfelpfad mit Aussichtsplattform in Waldbröl ist Mitte Oktober beim elften Europäischen Holzbau-Kongress in Köln der Holzbaupreis NRW 2018 verliehen worden. Freuen kann sich darüber auch das Team der Schaffitzel Holzindustrie Schwäbisch Hall, das maßgeblich an dem

Bau beteiligt war. Aus Hall wurden 210 000 Befestigungsmittel, 200 Tonnen verzinkter Stahl sowie 4100 Quadratmeter Schalung für Brücken und Turmaufgang verarbeitet. Rund 550 Kubikmeter Brettschichtholz, 210 Kubik Fichtenholz sowie 110 Kubik Lärchenholz wurden in Summe für den Turm und den Rundweg verbaut.

Der vom Landesbeirat Holz Nordrhein-Westfalen ausgelobte Holzbaupreis prämiert Bauwerke, Projekte und Produkte, in deren Mittelpunkt Energieeffizienz, Klimaschutz, aber auch die Verwendung von Holz als zukunftsfähigem Bau- und Werkstoff stehen. Holz als Bau- und Werkstoff nimmt in der heutigen Zeit eine immer wichtigere Rolle ein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dem Baumwipfelpfad mit Aussichtsplattform des Naturerlebnisparks Panarbora liegt in Waldbröl, etwa 40 Kilometer östlich von Köln. Der Preis ging dorthin, weil die drei Einzelbauwerke bestehend aus Zugangsbauwerk, Wipfelpfad und Aussichtsturm statisch und anspruchsvoll mit vielen Detaillösungen fachgerecht umgesetzt wurden.

Auf einer Fläche so groß wie elf Fußballfelder bietet der Park eine einzigartige Kombination aus Natur, Vergnügung und Umweltwissen, heißt es weiter. Über einen aufgeständerten Pfad mit sieben Plattformen verläuft der Baumwipfelpfad durch verschiedene Höhenprofile und durchstreift mehrere Vegetationsbereiche des Waldes, bevor er in einen rund 40 Meter hohen Aussichtsturm mündet. Oben angekommen kann man die Aussicht in das Bergische Land und weit darüber hinaus genießen. Die gesamte Lauflänge des Pfades und Turmes beträgt 1635 Meter. Dem Thema Langlebigkeit wurde bei diesem Bauwerk gleich zu Beginn ein hoher Stellenwert gegeben, da die Planer den konstruktiven Holzschutz in Form von Abdeckungen, Verkleidungen und entsprechend zu verwendenden Verbindungsmitteln so gut wie möglich berücksichtigten. Daten zum Baumwipfelpfad: Baujahr: 2014/2015; Fertigstellung: August 2015;

Konstruktion: 40 Meter hoher Aussichtsturm mit 18 bis 12 Meter Durchmesser; Bauherr ist das Deutsche Jugendherbergswerk. Architekt: Tom Ahrens, „ahrens & eggemann“, Wiehl; Ausführung: Schaffitzel Holzindustrie, Schwäbisch Hall.