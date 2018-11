Perönlichkeiten Auch Oscar kommt nach Döttingen

Norbert Acker

Ein Oscar-Preisträger, ein Bundespolitiker und ein erfahrener Richter: Mit Gerd Nefzer, der im März einen Oscar für die besten Spezialeffekte bekommen hat, Bernd Riexinger, Bundestagsabgeordneter und Bundesvorsitzender der Partei Die Linke, und dem langjährigen Direktor des Amtsgerichts Schwäbisch Hall, Dr. Wolfgang Amendt, hat sich Bürgermeister Frank Harsch drei Persönlichkeiten eingeladen, die aus völlig unterschiedlichen Bereichen kommen. „Unsere Wintergespräche sollen eben so vielfältig wie das Leben sein“, sagt Harsch. Nachdem die Veranstaltungsreihe vor zwei Jahren als Schwerpunkt die Sturzflut vom 29. Mai 2016 hatte und man sich im vergangenen Jahr auf die Landespolitik fokussiert hatte, sollte es diesmal kein Schwerpunktthema geben.

Den Anfang macht am Freitag, 7. Dezember, Gerd Nefzer. Für seine Spezialeffekte für den Nachfolger des Kultfilms „Blade Runner“ hat der Haller die höchste Ehrung der Filmbranche erhalten, was für großes Aufsehen – nicht nur in der Region – gesorgt hat. Harsch hofft natürlich, dass Nefzer seinen Oscar nach Döttingen mitbringt: „Den will ich auch mal in der Hand halten.“ Auf Nachfrage bestätigt der Filmprofi, der zurzeit in Budapest dreht: „Das habe ich eigentlich vor.“ Seinen Flug habe Nefzer auch schon gebucht, um pünktlich zum Gespräch zu kommen, ergänzt Harsch.

Linke Sicht der Dinge

Für den Bürgermeister ist der gebürtige Leonberger Bernd Riexinger „ein sympathischer Politiker“. Einen Linken habe man noch nicht bei den Wintergesprächen gehabt, daher werde es Zeit. „Ich bin gespannt, wie er seine Sicht der Dinge darstellen wird. Seine Partei ist ja bei uns so gut wie nicht wahrnehmbar“, sagt Harsch. Riexinger, der seit 2012 mit Katja Kipping den Bundesvorsitz der Partei Die Linke innehat, kommt am Freitag, 1. Februar 2019.

Ausschlaggebend für die Einladung an Dr. Wolfgang Amendt sei ein Interview in dieser Zeitung gewesen, erklärt Harsch. Er erhofft sich durch das Gespräch neue Einblicke in die Justiz. Zum Beispiel, warum Verfahren in Deutschland immer so lange dauern würden. „Er ist ja jetzt kein Richter mehr, da könnte er ja mehr sagen“, hofft der Bürgermeister. Der langjährige Direktor des Haller Amtsgerichts wird am Freitag, 1. März 2019, zu den Wintergesprächen erwartet.

Alle drei hätten direkt ihre Teilnahme zugesagt, freut sich Harsch: „Wir haben wieder wirklich gute Leute gefunden.“ Als Moderatoren habe man erneut Marcel Miara, mittlerweile Leiter der VHS Schwäbisch Hall, und Heinz Schüle, ehemaliger Vorstand des Sonnenhofs, gewinnen können. Miara werde Riexinger und Amendt interviewen, Schüle werde sich mit Nefzer unterhalten.

Im Gespräch verrät der Bürgermeister dann abschließend noch einen Wunsch für die Wintergespräche der Zukunft. „Harald Schmidt hätte ich unheimlich gern mal hier bei uns. Den würde ich dann auch selber interviewen“, so Harsch.