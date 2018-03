Ostermarkt Auch Kälber essen Müsli zum Frühstück

Ilshofen / Ute Schäfer

Am Samstagmorgen sind die drei Buben der Familie Ludwig in Hörlebach aus den Betten gesprungen, haben sich selber angezogen und sind wie der Blitz im Stall verschwunden. „Da hab ich nur noch gestaunt“, sagt Papa Michael Ludwig. „Die Buben haben ihre Kälber gerichtet und dann standen sie da.“ Es konnte losgehen zur Jungviehprämierung nach Ilshofen.

Auf dem Grauwespele angekommen, werden Bettina und Amsel angebunden. Bettina ist das Kalb von Jonas, Amsel das seines Bruders Marco. Marco striegelt sie noch einmal. Die Tiere sollen ja etwas hermachen im Ring.

Ringrichter sind Matthias Meinikheim aus Oberwinden und Franziska Unfried aus Sulzbach-Laufen von den Jungzüchtern. Sie haben die Fragen für die Kinder vorbereitet. „Was frisst dein Kalb denn?“, wollten sie wissen, und alle Kinder wussten die Antwort: „Austauschmilch und Kälbermüsli“, oder was die Kälber halt sonst noch bekommen. Und wenn den Kleinen das Geburtsdatum vor lauter Aufregung entfallen war, durften auch die Papas leise einflüstern. Doch wo ihr Kälbchen wohnt, wussten sie alle wieder: „Im Stall.“

Bei den größeren Kindern waren die Fragen präziser, und einer der Jungs war perfekt vorbereitet: Er wusste sogar die Nummer der Ohrenmarke seines Kalbs. Da staunten die Besucher und klatschten lange Beifall.

Tiere locken viele Besucher

Die Kinder, die Kälber, das Jungvieh, die Pferde auf der großen Wiese nebenan: Das alles ist für Landwirte interessant. Aber nicht nur. Auch viele Ilshofener schauten vorbei, freuten sich an Kälbern und Fohlen, bewunderten die schweren Kaltblüter und aßen eine der Würste, die eine Realschulklasse an einem Stand verkaufte.

Auch die Pferde und Ponys wurden einer Prämierung unterzogen. Die angesetzte Gelassenheitsprüfung wurde allerdings abgesagt. Es hatten sich in diesem Jahr nicht genügend Pferde dafür angemeldet.

Doch bei keiner der Vorführungen standen so sehr die Kinder im Mittelpunkt wie im Kälberring. Dort mussten die Kinder nicht nur Fragen beantworten. Die Ringrichter achteten auch darauf, wie die Kinder mit den Kälbchen umgehen. Sie schauten, ob sie das Tier „im Griff“ haben und ob sie es gut durch den Ring führen konnten. Was gar nicht so einfach ist – für die Kinder nicht und für die Kälber auch nicht. Denn auch sie sind das nicht gewohnt. Zwar haben Kinder und Kälber vorher geübt. Aber Besucher, Mikrofone und Applaus kann man nicht vorhersehen. Deshalb war die Vorführung aufregend für Kind und Kalb.

Und so war dieser Wettbewerb zwar nur das Rahmenprogramm der Jungviehprämierung – aber auch deren heimlicher Höhepunkt, mit dem der Ilshofener Ostermarkt bei Sonnenschein gleich mit einem Publikumsmagneten startete.