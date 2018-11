Schuppachburg Arme Haller erzählen ihre Geschichten

Schwäbisch Hall / swp

Zum 25-jährigen Bestehen des Tagestreffs Schuppachburg in Hall organisiert das diakonische Sozialunternehmen Erlacher Höhe am 6. Dezember ein „Unerhört!“-Forum. Arme und Wohnungslose sollen ihre Geschichten erzählen. Die kostenlose Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Kunsthalle Würth. Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland, wird zu Gast sein. Dabei sind außerdem Mitarbeiter der Erlacher Höhe, Politiker und Führungskräfte aus Kirche und Diakonie. Das schreibt die Erlacher Höhe, die den Tagestreff betreibt.

Interessierte sind eingeladen, vor dem „Unerhört!“-Forum an der Stadtführung „Armut – früher und heute“ durch Hall teilzunehmen (mit Anmeldung). Die Führung startet um 17.30 Uhr vor dem Tagestreff Schuppachburg und endet gegen 18.30 Uhr vor der Kunsthalle Würth.

Die Geschichte des Tagestreffs in der Schuppachburg begann 1993 als Suppenküche und Wärmestube für Menschen ohne Obdach. Sie wurde von sozial engagierten Hallern initiiert und hat sich zu einer Anlaufstelle für Menschen entwickelt, die von unterschiedlichen sozialen Problemen betroffen sind. Heute bietet die Einrichtung Speisen, Gesellschaft und auch einen Sanitärbereich zum Duschen, Waschmaschine und Trockner.

Zudem gibt es die Möglichkeit, sich von Sozialarbeitern der Erlacher Höhe beraten zu lassen. Die Fachberatungsstelle der diakonischen Einrichtung und die Notübernachtung Kelkertor, die ebenfalls von der Erlacher Höhe betreut wird, liegen nur wenige Meter entfernt.

In den Räumen des Tagestreffs Schuppachburg wird am 6. Dezember schon am Nachmittag gefeiert: Zum 25-jährigen Bestehen gibt es für alle Besucher gratis Kaffee und Geburtstagskuchen.

Info Die Erlacher Höhe bittet für die Führung um Anmeldung unter hohenlohe-franken@erlacher-hoehe.de oder 0 79 40 / 69 69.