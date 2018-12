Weihnachtsempfang Arbeitgeber bündeln Kräfte

Überstunden versus Privates am Arbeitsplatz

Sein Hauptaugenmerk legte der Vorsitzende Alois Schöllhorn bei seiner Rede auf dem Weihnachtsempfang auf das Arbeitszeitrecht. Dieses müsse flexibler werden, anders könnten Unternehmen den Flexibilisierungswettstreit, den die Digitalisierung mit sich bringt, nicht gewinnen. Starre, tägliche Höchstarbeitszeiten oder eine zusammenhängende Ruhezeit von elf Stunden ließen sich mit den Anforderungen der Digitalisierung nicht in Einklang bringen. Eine Lockerung sei nicht nur im Interesse der Unternehmen, sondern auch der Beschäftigten, vermutet Schöllhorn. „Es ist im Interesse des Unternehmens, das einen Auftrag kurzfristig abzuarbeiten hat, um Kunden zu halten, es ist im Interesse des Beschäftigen, der lieber an einem Tag mal länger arbeitet, um am nächsten Tag mehr Zeit für die Familie zu haben.“ Völlig ausreichen würde die Festschreibung einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit, wie sie in der europäischen Arbeitszeit­richtlinie festgelegt ist.

Eine Milliarde unbezahlte Überstunden mahnte DGB-Chef Rainer Hoffmann vor wenigen Tagen an und warf den Arbeitgebern Lohnraub vor. Damit werde grob fahrlässig skandalisiert und kriminalisiert, so Schöllhorn. „Wir reden bei einer Milliarde Überstunden von einem Umfang von gut einer hal­ben Stunde Mehrarbeit pro Woche je Arbeitnehmer. Dem wird man auch gegenüberstellen dürfen, dass am Arbeitsplatz immer mehr private Angelegenheiten erledigt werden. In einer repräsentativen Umfrage der Metall- und Elektroindustrie haben die Beschäftigten selbst eingeräumt, sich während der Arbeitszeit knapp eine Stunde pro Woche mit privaten Dingen zu beschäftigen.“

Scharf griff der Vorsitzende die Rentenpolitik der Großen Koalition an. Dieses Rentenpaket gehe stark zu Lasten der jüngeren Generationen. Es brauche mehr Mut, um das soziale Sicherungssystem zukunftssicher zu gestalten. just