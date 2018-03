Arbeitswelt Appell an gegenseitiges Verständnis

Ilshofen / Katharina Schultz

Viele rote Einsatzwagen mischen sich unter die parkenden Autos auf dem Gelände des Maschinenbauunternehmens Bausch + Ströbel. Doch der Eindruck eines Großeinsatzes täuscht: Statt in Feuerwehrschutzkleidung sind die circa 50 Kommandanten und Stellvertreter an diesem Märztag in Ausgehuniformen erschienen. Zur gleichen Zeit verlassen die letzten Mitarbeiter das weitläufige Areal im Ilshofener Gewerbegebiet. Einer jedoch geht auch nach Feierabend nicht heim: Matthias Frank ist sowohl als Brandschutzbeauftragter von Bausch + Ströbel als auch als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wolpertshausen vor Ort.

Mitarbeiter stärker gefordert

Bei seinem Arbeitgeber gibt es an diesem Tag die Premiere der Veranstaltungsreihe „Feuerwehr trifft Industrie und Gewerbe“. Zustande kam der Austausch auf Initiative des Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbands, Alfred Fetzer. „Die Betriebsprozesse haben sich verändert. Mitarbeiter werden stärker gefordert“, weiß Fetzer, zugleich Kommandant in Rot am See. Um den ehrenamtlichen Einsatz aufrechtzuerhalten, brauche es gegenseitiges Verständnis: „Unternehmen müssen die Freistellung als Beitrag für die Allgemeinheit betrachten.“ Zugleich sollten Kameraden gut abwägen, wann sie ihre Arbeit hintanstellen: „Unternehmen dürfen auch nicht überfordert werden“, findet Fetzer.

„Wir überlassen die Entscheidung für oder gegen einen Einsatz dem Mitarbeiter“, sagt Geschäftsführer Thorsten Bullinger bei der Gesprächsrunde, der ein Firmenrundgang vorausging. Neben der unkomplizierten Freistellung biete man zentrale Parkplätze, die schnelle Einsätze ermöglichen. Außerdem stehe das Betriebsgelände der Feuerwehr für Übungen zur Verfügung.

Bullinger weiß, was er an den Mitarbeitern mit Piepser in der Hosentasche hat: „Wer sich in der Freizeit so engagiert, tut dies meist auch in der Firma über die Maßen.“ Außerdem profitiere man vom Fachwissen. So wurde auf Anraten von Matthias Frank die Alarmierung nach Auslösen eines Brandmelders auf drei Minuten verlängert, was zu weniger Täuschungsalarmen führte. Von gut 1400 Mitarbeitern üben circa 70 ein Feuerwehr-Ehrenamt aus.

Eine Besonderheit beim Ilshofener Unternehmen ist, dass neben dem Wolpertshausener Kommandanten auch der von Ilshofen zur Belegschaft gehört. „Wenn ich weggehen kann, gehe ich auch“, berichtet Matthias Frank. Den Piepser hat er auch bei der Arbeit immer dabei. Eine Textnachricht gibt einen Hinweis auf das Einsatzgeschehen. Verkehrsunfälle und größere Brände seien Vorkommnisse, für die der 41-Jährige seinen Arbeitsplatz verlasse.

Nicht immer beim Einsatz dabei

Selbst als Kommandant muss er nicht unter allen Umständen beim Einsatz dabei sein. „Es geht auch mal ohne mich. Wenn ich verhindert bin, hat der Nächstnie­drigere das Kommando.“ Andere Kameraden berichten, dass sie – an Tagen, an denen sie ihren Arbeitsplatz nicht verlassen könnten – ihren Piepser gar nicht erst dabeihaben, um nicht in einen Entscheidungskonflikt zu geraten.

Nicht jeder Arbeitgeber ist bereit, seine Mitarbeiter freizustellen, was teilweise zulasten der Tagesverfügbarkeit geht. Um die aufrechtzuerhalten, müssen Abteilungen verstärkt zusammenarbeiten. „Je nach Gewerbe ist es manchmal schwieriger“, sagt Alfred Fetzer, der ein Planungsbüro für Gebäude- und Elektrotechnik führt. Dienstleister hätten es beispielsweise einfacher als produzierende Firmen. Vom engeren Austausch zwischen Feuerwehren, Gewerbe und Industrie könnten Unternehmen auch mit Blick auf die Nachwuchsgewinnung profitieren.

Und auch die Prävention sei zum Teil verbesserungsfähig. Verheerende Brandschäden können in der Regel am besten durch genug Brandschutzvorkehrungen verhindert werden. Matthias Frank etwa hat dafür gesorgt, dass er und seine Kollegen unter anderem von 1400 Brandmeldern, 238 Feuerlöschern und 20 Rauchansaugsystemen umgeben sind.

