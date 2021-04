Um Positionen, die Gefahr und die Deutungshoheit hinsichtlich der Corona-Pandemie wird in Schwäbisch Hall nicht nur am Froschgraben, vor dem Landratsamt, den Gassen oder am Marktplatz gestritten. Auch Anwälte, Polizei und die Staatsanwaltschaft beschäftigen sich inzwischen mit den Auseinandersetz...