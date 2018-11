Vortrag Anregungen für gestresste Eltern

Schwäbisch Hall / swp

Der ständige Spagat zwischen Kita und Konferenztisch, Kindergeburtstagen und Sportvereinen, Trotzanfällen und einem mehrköpfigen Familienhaushalt zermürbe viele Eltern. Laut einer Studie seien vor allem berufstätige Mütter und Väter stärker belastet als Manager von Unternehmen, sagt Bestseller­autorin Cordula Nussbaum. Sie ist am Montag in Hall zu Gast. Nussbaum, selbst Mutter zweier Kinder, zeigt seit vielen Jahren Wege aus dem Stress und vermittelt Ideen und Strategien, mit ­denen Eltern wieder mehr Ruhe und Gelassenheit in ihren All-

tag bringen können. Ihre Bücher wie „Organisieren Sie noch oder leben Sie schon?“ oder „Fami­lienalltag locker im Griff“ stehen seit Jahren auf den Topseller-Listen. Der Vortrag in Hall beginnt am Montag, 19. November, 19 Uhr, in der Aula des Schulzentrums West. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten: geb-schulen-sha@web.de. Veranstalter ist neben der Sparkassenstiftung für den Landkreis Hall auch der Gesamtelternbeirat der Schwäbisch Haller Schulen und der Bildungsregion Schwäbisch Hall.