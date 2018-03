Bildung Anmeldungen für die Schulen

Schwäbisch Hall / swp

Eltern sollen ihre Kinder in dieser Woche für weiterführende Schulen anmelden. Das teilt die Haller Stadtverwaltung mit. Die Anmeldungen sind am Erasmus-Widmann-Gymnasium, Gemeinschaftsschule Schulzentrum West, Realschule Schenkensee und Gemeinschaftsschule Schenkensee am Mittwoch und Donnerstag, jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr möglich. Die Anmeldezeiten am Gymnasium bei St. Michael am Schulzentrum Ost sind am Mittwoch und Donnerstag, 8.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr.

Die Anmeldung muss persönlich vorgenommen werden, da unter anderem auch Entscheidungen über den Besuch von Ganztagesangeboten getroffen werden müssen, teilt die Stadtverwaltung in ihrer Ankündigung weiter mit. Zur Anmeldung sind die Formulare 4, 5 und 7 „Anmeldung bei der weiterführenden Schule“ sowie ein Identitätsnachweis des Kindes vorzulegen. Akzeptiert werden beispielsweise Geburtsurkunde oder Pass.

Aus der Anmeldung an einer Gemeinschaftsschule, Werkrealschule, Realschule oder Gymnasium könne kein Rechtsanspruch auf Aufnahme in eine bestimmte Schule abgeleitet werden, solange der Besuch einer anderen Schule des gleichen Schultyps möglich und dem Schüler zumutbar ist, heißt es weiter.