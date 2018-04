Börse Anleger belohnen Audis Visionen

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Böse erwischt hat es in den ersten drei Monaten des Jahres den Konsumgüterriesen Procter&Gamble, der in Crailsheim Damenhygiene-Produkte sowie Wischtücher herstellt und ein großes Logistikzentrum betreibt. Der Wert des Procter&Gamble-Anteilscheins büßte nahezu 14 Prozent ein. Der starke Rückgang hat Gründe. So sank der Nettogewinn im vierten Quartal des zurückliegenden Jahres um 68 Prozent auf 2,5 Milliarden US-Dollar. Allerdings steht diese Zahl im Vergleich zum Vorjahr, in dem durch den Verkauf der Körper- und Schönheitspflege ein erheblicher Sondereffekt erzielt worden ist. Marktbeobachter gehen davon aus, dass die US-Steuerreform das Ergebnis mit 628 Millionen Dollar belasten wird.

Seit Jahren ist der Neckarsulmer IT-Dienstleister Bechtle ein Musterknabe hinsichtlich der positiven Entwicklung des Aktienkurses. Doch zwischen Januar und März mussten die Anleger Rückschläge hinnehmen. Das Bechtle-Papier verlor um rund 4 Prozent an Wert. Die von Thomas Olemotz geführte Aktiengesellschaft legte im zurückliegenden Jahr hinsichtlich Umsatz und Gewinn ordentlich zu, und auch für 2018 rechnet der Vorstandsvorsitzende damit, dass Bechtle gut im Geschäft bleibt. „Der Jahresauftakt bestätigt unsere Einschätzungen“, sagte Olemotz unlängst der Bilanzpressekonferenz in Stuttgart. Warum wurde die positive Kursentwicklung dennoch unterbrochen? Möglicherweise waren die Erwartungen noch höher als die guten Zahlen und die Anleger dadurch enttäuscht worden. Möglicherweise kann sich Bechtle aber dem Abwärtstrend nicht entziehen. Der Aktienindex Tecdax, der 30 große Technologieunternehmen abbildet und in dem Bechtle gelistet ist, gab im ersten Quartal um 2,4 Prozent nach, der amerikanische Leitindex für Technologiewerte Nasdaq verlor rund 1,9 Prozent.

Hohe Investitionen

Dieselskandal hin, Elektomobilität her – der Audi-Aktienkurs legte im ersten Quartal gegen den Trend um 5,8 Prozent zu. Das mag an den Visionen liegen, die der Automobilhersteller öffentlich macht. Bis 2022 plant Audi mehr als 40 Milliarden Euro für Entwicklung und Investitionen ein, 2025 soll jeder dritte verkaufte Audi elektrifiziert sein. Audi-Vorstandschef Rupert Stadler kündigte an, dass der Konzern in diesem Jahr 20 neue und überarbeitete Modelle auf den Markt bringen wird – darunter den ersten vollelektrischen SUV Audi e-tron. Dieser soll ab Jahresende nicht etwa in Neckarsulm vom Band laufen, sondern in Brüssel. Dass Audi von den angedrohten Strafzöllen betroffen sein kann, scheint für die Anleger im Augenblick keine Rolle zu spielen.

Dank der Verkäufe an China sowie Großaufträgen aus dem Reich der Mitte könnte sich die Manz AG wieder erholen. Die Aktie des Maschinenbauers präsentierte sich in den ersten drei Monaten des Jahres stabil, sie legte um 0,5 Prozent zu. Die Fabrik in Hessental zur Entwicklung von Maschinen, die Dünnschicht-­Solarmodule fertigen, gehört inzwischen einem Gemeinschaftsunternehmen, an dem Manz noch beteiligt ist.

Im März machte Manz auch von sich reden, weil der Aufsichtsrat den Finanzvorstand vor die Tür setzte. Gunnar Voss von Dahlen und der Konzern hatten offenbar unterschiedliche Auffassungen über die künftige Ausrichtung der Manz AG. Von Dahlen war seit Juni 2017 im Amt.

Unruhig war das erste Quartal beim Waldenburger Explosionsschutzexperten R. Stahl. Auch dort konnte man sich über die künftige Ausrichtung nicht einigen, was zur Folge hatte, dass Bernd Marx sein Amt als Finanzvorstand aufgab. Der Rückzug von Marx sowie Anpassungen bei der Werthaltigkeit von Steuern auf Verlustvorträge für das Berichtsjahr 2017 haben Stahl veranlasst, alle abschlussrelevanten Sachverhalte nochmals zu prüfen. Dadurch verschiebt sich der

Vorlagetermin des Jahresabschlusses und damit auch der Termin der Hauptversammlung. Stabil blieb dagegen der Kurs der Stahl-Aktien. Sie gaben im ersten Quartal lediglich um 0,2 Prozent nach.