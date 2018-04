Haushaltsplan Angefangenes zu Ende bringen

Wolpertshausen / Claudia Kern-Kalinke

Die Gemeinderatsmitglieder von Wolpertshausen betreten Neuland. Erstmals hat ihnen Kämmerin Katharina Wackler ein Zahlenwerk nach dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen vorgelegt. Die Räte hatten sich bereits in einer Klausurtagung vorbereitet. So konnten sie den Haushalt bereits nach kur­zer Beratung einstimmig verabschieden. Der Etat ist jetzt in einen Ergebnishaushalt mit 5,51 Millionen Euro und einen Finanzhaushalt von 5,11 Millionen aufgeteilt. Die vorgesehene Kreditaufnahme beträgt 450 000 Euro. Bei den Kassenkrediten wurde ein Höchstbetrag von 1,5 Millionen Euro festgesetzt.

Es gibt auch Zuweisungen an die Gemeinde: den Anteil an der Einkommensteuer (1,25 Millionen Euro), den Umsatzsteueranteil (253 380), den Familienleistungsausgleich (92 915) und die Schlüsselzuweisungen (233 546). Ebenfalls geblieben sind die Abgaben: die Kreisumlage von rund 957 000 Euro, die Finanzausgleichsumlage mit 675 000 Euro, die im Vergleich zum Vorjahr sogar um 105 000 Euro gestiegen ist, und die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 274 000 Euro genau wie in 2017. Um mehr als 100 000 Euro gestiegen sind die Personalkosten, die heuer mit 1,73 Millionen Euro zu Buche schlagen.

Der Finanzhaushalt führt alle Bauvorhaben auf, die in den vergangenen Jahren in Wolpertshausen angefangen, jedoch nicht vor der Umstellung fertiggestellt wurden. Der Plan geht dabei von den tatsächlichen Ein- beziehungsweise Auszahlungen ab dem Jahr 2018 aus. Ein- und Auszahlungen belaufen sich bei der Erweiterung der Kläranlage ­Cröffelbach auf 939 000 und 938 000 Euro und beim Umbau des Rathauses auf 805 000 und 874 900 Euro. Der investive Teil des Haushalts ist im besonderen Maß von Hochwasserschutzmaßnahmen geprägt. Der Ausbau des Klingenbachs in Cröffelbach mit einem leistungsstarken Rechenwerk soll verhindern, dass große Äste und Geröll erst in der Ortsmitte am Durchlassbauwerk unter der L 2218 liegen bleiben. Über die Förderrichtlinien Wasserwirtschaft wurde der Gemeinde Unterstützung in Aussicht gestellt. Aus dem Ausgleichsstock wurden zusätzliche Mittel beantragt und bewilligt. Die Maßnahme konnte 2017 nicht umgesetzt werden, weil die Ergebnisse der geologischen Untersuchung nicht vorlagen. Nach der geänderten Kostenberechnung hofft die Gemeinde jetzt auf eine höhere Förderung.

Zusammen mit dem Hochwasserschutz soll auch die Gestaltung des Ortsplatzes Cröffelbach in Angriff genommen werden. Die Verwaltung rechnet mit Kosten von 200 000 Euro. Zusammen mit Wegebau und Erschließungsarbeiten in den Baugebieten summieren sich die Investitionen auf 4,3 Millionen Euro, denen Einzahlungen in Höhe von 3,7 Millionen gegenüberstehen sollen.

Die Hebesätze von Grund- und Gewerbesteuer bleiben unverändert. Allerdings wurde schon zu Jahresbeginn eine Erhöhung des Wasserpreises notwendig. Um Kostendeckung zu erreichen, zahlen die Bürger jetzt 1,50 Euro pro Kubikmeter statt wie bisher 1,33 Euro. Eine Anpassung der Betreuungsgebühren in der Kindertagesstätte wurde zum 1. September vorgenommen. Damit liegt der Kostendeckungsgrad für die Kinderbetreuung bei rund 51 Prozent.

Bei der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung werden die 100 Prozent sicher erreicht. Das Bestattungswesen arbeitet mit gut 80 Prozent nicht kostendeckend. Bei der Sportförderung legt die Gemeinde 80 Prozent drauf.