Wiederaufbau Anfang Mai ist die Durchfahrt frei

Norbert Acker

An der Döttinger Straße werden zurzeit schon die Randsteine für den Fußweg gesetzt. Die unterirdische Infrastruktur, also Wasser-, Strom- und Telekommunikationsleitungen, ist schon verbaut. An anderen Stellen in der Braunsbacher Ortsmitte sind die Straßen aber noch aufgerissen, die Mitarbeiter des Bauunternehmens Leonhard Weiss sind noch schwer beschäftigt. „Alles in allem liegen wir aber voll im Zeitplan“, sagt Marcus Eissing. Der Haller Ingenieur vom Planungsbüro IPE betreut seit der Sturzflut vom 29. Mai 2016 den Schadensdistrikt 2 in Braunsbach und führt mit Bürgermeister Frank Harsch durch die Baustelle. Die Arbeiten, für die aus Sicherheitsgründen auch eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt nötig ist, gehen auf Planungen seines Büros zurück. „Zur Sperrung kann ich aber schon eines sagen“, sagt Bürgermeister Harsch: „Am 4. Mai wird sie wieder frei sein.“ Das habe ihm die Bauleitung von Weiss bestätigt.

Zwischen zehn und zwölf Millionen Euro werden derzeit in Braunsbach verbaut. „Zu Weihnachten werden wir in unserem Distrikt fertig sein“, sagt Eissing. Für zahlreiche Maßnahmen seien keine Sperrungen nötig. Zum Beispiel der Wasserbau im Orlacher Bach im Bereich der Orlacher Straße.

Lärm nicht zu vermeiden

Auch auf der Insel sind die Arbeiten in vollem Gange und im Zeitplan. „Das ist ja nichts, was wir noch nie gemacht hätten“, sagt Weiss-Vorarbeiter Steffen Wiegandt. Man habe einen guten Kontakt zu den Anliegern, aber Lärm lasse sich manchmal nicht vermeiden. „Das ist ja immer noch eine Baustelle“, so der Bauarbeiter. Um einen guten Draht zu den Braunsbachern, die von den Sanierungsarbeiten unmittelbar betroffen sind, ist auch Eissing bemüht. „Bevor ich da eine Mail nach der anderen schreibe und man sich dann im schlimmsten Fall missversteht, fahre ich lieber raus und kläre es vor Ort“, so der Planer. Es gebe die unterschiedlichsten Themen: zum Beispiel die Höhe des Fußwegs oder die Lage der Parkplätze.

Auf böse Überraschungen im Untergrund sei man noch nicht gestoßen. „Es gibt zum Glück eine sehr detaillierte Baugrunduntersuchung“, so Eissing. Defekte Rohrstücke würden auf einer Deponie entsorgt. Der Grund werde erst untersucht und dann zum größten Teil wieder eingebaut. Die Arbeiten liefen so gut, dass man kurzfristig beschlossen hat, das Stück vom Döttinger Tor bis zur Abzweigung der Landesstraße nach Arnsdorf mitzumachen. Dieses wäre eigentlich erst im kommenden Jahr dran gewesen.

Das Interesse an den Bauarbeiten auch von außerhalb ist immer noch zu spüren. Beim Rundgang mit Harsch und Eissing fallen mehrere geparkte Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen auf. Am Orlacher Bach steht ein älteres Ehepaar und schaut sich an, was sich schon beim Wasserbau getan hat. „Wir hatten auch schon eine Baustellenführung“, erzählt der Bürgermeister. Der Gemeinderat von Siegelsbach im Landkreis Heilbronn habe sich umgeschaut. „Bei denen geht es auch ums Thema Hochwasserschutz“, so Harsch. Während er spricht. fährt ein holländischer Campingbus mit Bootsanhänger vorbei. Einige Leute würden die Sperrung nicht beachten, sagt Harsch, das nerve schon ein bisschen.

Erst mal abwarten

Am Marktplatz sind die ersten Lampen der neuen Beleuchtung installiert worden. „So richtig gefallen sie mir ja nicht“, sagt dem Schultes ein Braunsbacher im Vorbeigehen. „An einem anderen Ort wären die super, aber hier sind sie mir zu modern.“ Man müsse erst einmal abwarten, bis wirklich alles fertig ist, antwortet Eissing. Dann erst werde sich das gesamte Gestaltungskonzept entfalten und zur Wirkung kommen. Harsch zeigt auf den Platz neben dem Pavillon. „Da kommen noch E-Tanksäulen hin“, erklärt er. Man habe schon eine entsprechende Bundesförderung erhalten, die Finanzierung der Eigenmittel werde noch geklärt.

„Wir haben gesagt, wir ziehen das alles kurz und knackig durch. Und wir sind schon sehr weit“, so Eissing. Parallel würden mehrere Baukolonnen und Subunternehmer arbeiten. In der Regel unter der Woche von sieben bis 17 Uhr. „Es kann aber auch mal 18 Uhr werden.“ Er tritt zur Seite, um einem Kleinbagger Platz zu machen. Über zu wenig Betrieb­samkeit in der Ortsmitte wird sich wohl kaum ein Braunsbacher beschweren.