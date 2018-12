Heilbronn / pm

129 Studenten der Hochschule Heilbronn werden in diesem Studienjahr durch ein Deutschlandstipendium gefördert und bekommen eine monatliche Unterstützung in Höhe von 300 Euro, die je zur Hälfte vom Bund und privaten Förderern finanziert wird. Das Deutschlandstipendium wird an leistungsstarke Studierende vergeben, würdigt aber auch das soziale Engagement sowie weitere persönliche Umstände.