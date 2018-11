Medizin Andauernde Schmerzen im Rücken

Schwäbisch Hall / swp

Rund 20 Millionen Menschen lassen sich mindestens einmal jährlich wegen Rückenschmerzen ärztlich untersuchen und aufgrund von Schmerzen krankschreiben, heißt es in einem Bericht des Haller Diaks über einen Vortrag im Haus der Bildung. „Wir haben alle schon einmal starke Schmerzen im Rücken gehabt, ob durch einen Hexenschuss oder tatsächlich einer ernsthaften Erkrankung“, sagt Dr. Thomas Hopf, Neurochirurg am Diak, vor rund 80 Zuhörern.

Doch nicht immer sei ein Besuch beim Arzt nötig und sinnvoll. „In 90 Prozent der Fälle ist der Rückenschmerz unspezifisch, das heißt, wir können von ärztlicher Seite aus keine Diagnose und Ursache stellen.“ Der Neurochirurg rät, ein paar Wochen abzuwarten, ob sie nicht von selbst verschwinden. „Die beste Therapie ist Bewegung, Bewegung und Bewegung“, so Hopf. Nach wenigen Wochen verschwinden die Schmerzen in 90 Prozent der Fälle. Ansonsten sei eine ärztliche Untersuchung ratsam.

Bandscheibenvorfälle sind die häufigste Ursache spezifischer Rückenschmerzen. Sie entstehen, wenn die Bandscheibe nicht mehr genug Flüssigkeit in sich versammelt und an Elastizität verliert. Der Bewegungsradius des Patienten wird stark eingeschränkt. Starke Schmerzen entstehen.

„Liegt ein Bandscheibenvorfall vor, erkennen wir auf Kernspin- oder Computertomogrammen, dass der Kern auf den Spinalnerv drückt. Das bedingt die Schmerzen“, so Hopf. Mit konservativen Behandlungsmethoden, Schmerz­therapie und besonderer Lagerung können gute Heilungsquoten erzielt werden. Generell

können viele der spezifisch bedingten Rückenschmerzen konservativ behandelt werden. „Lediglich durch Tumoren und entzündlich bedingte Schmerzen oder Stenosen, also Verengungen des Rückenkanals, müssen operativ behandelt werden“, so Hopf.